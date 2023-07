Cortina, tre fulmini si abbattono sulla ‘ferrata Olivieri’: feriti due escursionisti

Cortina d'Ampezzo, 13 luglio 2023 - Almeno tre fulmini si sono abbattuti oggi pomeriggio all'uscita della 'ferrata Olivieri', alla Punta Anna sulle Tofane, sopra Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno. Due escursionisti sono stati raggiunti e feriti da tre scariche elettriche. A dare l'allarme un altro turista, uno straniero che si trovava nelle vicinanze e che li ha trovati immobili, sotto choc, incapaci anche di parlare.

Le due vittime, un uomo di 64 anni di Reggio Emilia e un altro di 61 originario di Oristano, sono state raggiunte dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha fatto campo base al rifugio Dibona, dove ha sbarcato il tecnico di elisoccorso.

Per entrambi i turisti sono stati rilevati danni da folgorazione, per uno più lievi, per l'altro la scossa è stata più rilevante ed è stato trasferito in barella. I due presentavano gli arti contratti, sotto shock, la scarica li aveva immobilizzati tanto da non riuscire nemmeno ad estrarre i telefoni cellulari. Ora si trovano nell'ospedale di Belluno.