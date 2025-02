Cortina, “sabotaggio alla pista di bob”. Cosa è sucesso

Roma, 21 febbraio 2025 - "Sabotaggio nel corso della notte alla pista di bob, skeleton e slittino di Cortina d'Ampezzo. Un tubo di refrigerazione è stato staccato e ritrovato in mezzo alla strada, bloccando la circolazione stradale e creando notevoli disagi ai lavori del cantiere dei Giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026, anche in vista del sopralluogo del Cio previsto lunedì 24 febbraio". A riferirlo è la Simico, Società infrastrutture Milano-Cortina, con una nota. Il fatto è stato denunciato alle autorità di competenza dal Commissario di Governo Fabio Saldini. ''Un atto irrispettoso che mette in difficoltà chi lavora giorno e notte'', ha detto Saldini.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottolineato che "quanto successo a Cortina, dove ignoti hanno sabotato la pista da bob, è inquietante e grave. Chi cerca di danneggiare le Olimpiadi fa un danno all'Italia davanti a tutto il mondo. Come per i delinquenti che assaltano il cantiere dell'Alta Velocità Torino-Lione, anche a Cortina sappiano che non la avranno vinta. Lo Stato non si fa intimidire".