“A Cortina comandiamo noi”: droga e appalti delle Olimpiadi, i metodi mafiosi dei fratelli ultras laziali

Cortina d’Ampezzo (Belluno) – Dal tifo nella Curva Nord dell’Olimpico, quella degli Irriducibili ultrà della Lazio, allo spaccio di droga in una delle località di turismo invernale più chic, Cortina d’Ampezzo, fino a cercare con metodi mafiosi di accaparrarsi gli appalti per le prossime Olimpiadi della neve.

Chi sono i fratelli Cobianchi

Protagonisti di questa escalation sono due fratelli romani: Leopoldo Cobianchi è finito in carcere, mentre Alvise è ai domiciliari. Per loro – e per un terzo socio per il quale la procura distrettuale antimafia di Venezia ha ottenuto l’obbligo di dimora – il capo di accusa principale è di estorsione e rapina aggravate dal metodo mafioso.

I cittadini detective contro gli ultras della Lazio

Il piano criminale sgominato con l’operazione Reset - che ha visto impegnati per più di un anno i Carabinieri fra Roma e il Veneto coordinati dalla Dia di Venezia – è stato svelato anche grazie a cittadini, imprenditori e politici ampezzani che non hanno voluto assecondare i ricatti e hanno denunciato chi era salito dalla Città Eterna col motto “questa è Cortina comandiamo noi” definendosi pezzi grossi della malavita capitolina.

Locali notturni, droga, deejay, ospiti, buttafuori

I Cobianchi hanno agito prima sui locali notturni divenuti per loro e i complici – oltre ai tre a cui sono stati indirizzati i mandati d’arresto ci sono altre quattro persone nel registro degli indagati – fonte di guadagno con il commercio non solo di droga, ma anche con l’imposizione di dj, ospiti per le serate, buttafuori compiacenti in un clima di intimidazione sempre più cupo: un tossicodipendente moroso rinchiuso nel bagagliaio di un’auto, due dipendenti di locali aggrediti perché accusati di spacciare senza permesso, il gestore di un rifugio minacciato se non collaborava, un manager di eventi pestato.

La promessa di voto di scambio al futuro assessore

Ma volersi infiltrare negli appalti per le Olimpiadi 2026 ha aperto il vaso di Pandora. Già prima delle elezioni del giugno 2022 i Cobianchi avevano individuato in Stefano Ghezze, pronosticato futuro assessore e infatti nominato dal sindaco Gianluca Lorenzi, l’uomo che poteva favorire le loro imprese. In un incontro– scrive il Gip di Venezia, Alberto Scaramuzza - i fratelli gli avrebbero proposto “un voto di scambio in cambio dell’assegnazione degli appalti”.

Minacce di ritorsioni, la denuncia dell’assessore

A ingresso in Giunta avvenuto, il tono sarebbe cambiato: l’hanno minacciato di ritorsioni in caso di mancato rispetto degli accordi. L’assessore, tuttavia, non ha mai ceduto denunciando i presunti imprenditori romani. Un altro tassello lo hanno fatto intercettazioni, pedinamenti e videosorveglianza.

Il legame dei Cobianchi con Fabrizio Piscitelli detto Diabolik

I fratelli Cobianchi a Roma erano stati legati al capo degli Irriducibili, Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, pluricondannato per vari reati e vicino agli ambienti di destra della Capitale, ucciso in un’imboscata su una panchina al Parco degli Acquedotti nel 2019.