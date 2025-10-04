Corteo pro-Pal a Roma: “Siamo un milione”. Poi la guerriglia degli antagonisti con la polizia: 41 agenti feriti

Roma – «Roma lo sa da che parte stare. Con la Palestina dal fiume fino al mare»: quando la manifestazione nazionale per la Palestina parte da Piramide la piazza è già piena. Ma tanta altra gente si unirà nel percorso fino a San Giovanni, tanto che quando la testa del corteo arriva a destinazione le strade sono ancora piene di persone fino al Colosseo e oltre. La presidente del movimento degli studenti palestinesi in Italia, Maya Issa, parla dal carro che apre la marcia mentre il servizio d’ordine fatica a tenere le persone dietro lo striscione con la scritta «Free Palestine» che apre il corteo.

Immagini dei disordini al vaglio della Digos

Battaglia di cifre sulla manifestazione

Organizzata dagli studenti palestinesi e dall’unione democratica arabi-palestinese, la manifestazione ha visto confluire sigle e realtà sociali che hanno sostenuto la Global Sumud Flotilla: i sindacati Usb e Cgil in prima fila e poi gli studenti di Cambiare Rotta e Osa, fino ad Arci e Anpi. «Roma è bloccata. Tutta. Siamo un milione di persone per la Palestina. L’Italia sa da che parte stare», dicono dai megafoni mentre la grande bandiera della Palestina portata da decine di persone compare all’inizio del fiume di persone in marcia. Per la Questura, i partecipanti sono un quarto: 250mila.

Scontri a Roma tra forze dell'ordine e un gruppo di manifestanti durante il corteo per la Palestina, 4 ottobre 2025.ANSA/MASSIMO PERCOSSI

La guerriglia nelle strade

Momenti di tensione con le forze dell’ordine quando un petardo viene lanciato contro la polizia alle Terme di Caracalla, mentre a Termini viene imbrattata la statua di Giovanni Paolo II con la scritta «fascista». In serata un gruppo di 200 manifestanti, tutti identificati, si è staccato dal corteo e ha deviato in direzione di Santa Maria Maggiore. Per bloccarli la polizia ha attivato gli idranti. Più tardi c’è stato un lancio di molotov, con un’auto della polizia data alle fiamme. Sette i manifestanti fermati. E scontri isolati si sono verificati poi in altre zone della città. Alla fine – è il bilancio del ministero – sono stati 41 i feriti tra le forze di polizia. Due i manifestanti arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.

La Flotilla e il 7 ottobre

Tra fumogeni rossi e verdi, sono centinaia i simboli che richiamano la Flotilla, come una barchetta di cartone portata da alcuni manifestanti con la scritta: «Per quanto voi vi crediate assolti siete lo stesso coinvolti» e un cartello che recita «Meloni capitana del silenzio marinaia della complicità», mentre altri chiedono liberta per Anan Yaeesh, accusato di terrorismo in Israele e sotto processo a L’Aquila. Subito dietro la testa del corteo lo striscione, che ha generato diverse polemiche, «7 ottobre giornata della Resistenza palestinese», mentre dal camion che apre la manifestazione gli attivisti fanno sapere che ci sono pullman bloccati al casello di Roma Nord e la polizia li perquisisce. Più tardi si saprà che a bordo sono state trovate maschere antigas, aste metalliche e mazze di legno: tutto sotto sequestro, i 60 passeggeri sono stati portati in questura.

Imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II nei pressi della stazione Termini a Roma

Le bandiere di Hamas

Identificati anche cinque minorenni che venivano da Pisa con caschi, fumogeni, bottiglie in vetro e bombolette spray. Intanto un gruppo di manifestanti al Colosseo si copre il volto con i cappucci, occhialini e mascherine. Quando il carro si posiziona sotto la statua di San Francesco in piazza San Giovanni molti attivisti ci salgono sopra e piazzano altre bandiere della Palestina. Si sentono cori per Francesca Albanese, mentre all’altezza del Colosseo escono fuori bandiere di Hamas ed Hezbollah, e cori contro l’Idf e pro Intifada. In piazza anche le associazioni lgbtqia+, tra cui Arcigay, Gay Center, Famiglie Arcobaleno, Rete Genitori Rainbow. Prima di chiudere la manifestazione il carro si collega al telefono con la Freedom Flotilla partita da Otranto e che ora si trova a Creta in attesa di proseguire verso Gaza.