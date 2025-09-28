Corteo pro Pal a Torino: "Blocchiamo tutto". Cariche, fumogeni e feriti

Alta tensione ieri a Torino, dove una manifestazione pro Palestina diretta all’aeroporto di Caselle è sfociata in scontri con le forze dell’ordine. I dimostranti, trovatasi la strada sbarrata dalla polizia, hanno tentato di forzare il blocco lanciando oggetti, bottiglie, sassi, fumogeni e petardi, usando anche le aste delle bandiere come armi. Gli agenti hanno risposto con idranti e lacrimogeni; la Questura ha comunicato che due poliziotti sono rimasti feriti. Nonostante gli scontri, un gruppo di circa cinquanta manifestanti è riuscito in seguito a raggiungere il perimetro dello scalo aereo attraversando i campi, senza tuttavia causare problemi ai voli.

Prima di sciogliere la manifestazione i pro Pal hanno ripetuto al microfono davanti agli stand del Salone dell’Auto: "Dai suv ai carri armati blocchiamo tutto" e rivolgendosi alle persone hanno detto: "Scusate se disturbiamo la vostra passeggiata del sabato pomeriggio ma c’è un genocidio in corso e qui ci sono industrie che vendono armi a Israele". Poi hanno annunciato nuove mobilitazioni per i prossimi giorni, ricordando l’appuntamento del corteo nazionale in programma a Roma il 4 ottobre.

La protesta torinese di ieri si inserisce in una mobilitazione nazionale indetta dal sindacato Usb "contro il genocidio a Gaza", con presidi in 100 città. Oltre a Roma, Napoli, Bologna e Milano, già attive da venerdì, cortei si sono svolti ieri anche a Firenze, Pisa, Ancona e Trieste.

r. p.