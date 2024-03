Corteo a Bologna . Bruciate foto della premier. L’ira del centrodestra

Pomeriggio di forte tensione a Bologna. Un corteo di 300 studenti e studentesse è sfilato per le strade del centro e della zona universitaria con le bandiere palestinesi, bruciando fotografie di Giorgia Meloni, Matteo Salvini ed Enrico Letta insieme al premier israeliano Benjamin Netanyahu, considerato responsabile del "genocidio" in Palestina. Preso di mira anche il palazzo della Prefettura, con un fitto lancio di uova ripiene di vernice rossa: uno ha centrato in pieno volto il dirigente della Digos, Antonio Marotta. Dopo il fantoccio con le sembianze della premier Meloni appeso a testa in giù sotto le Due Torri durante una protesta dei collettivi studenteschi di novembre 2022, Bologna torna a essere l’epicentro della contestazione nei confronti di un governo definito "fascista". La manifestazione di ieri era una risposta alla "repressione" degli studenti a Pisa. In questo caso, però, la gestione degli agenti ha evitato qualsiasi reazione. "La manifestazione è stata gestita nel migliore dei modi dai poliziotti: non è stato accettato alcun tipo di provocazione", ha detto a fine giornata il questore Antonio Sbordone.

Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. A partire da Fratelli d’Italia, con il viceministro Galeazzo Bignami e il senatore Marco Lisei: "Ora la sinistra, e in primis il sindaco Matteo Lepore, condanni questi atti gravissimi". Condanne anche da Lega e FI. Nel mirino anche la ’sardina’ (e consigliere delegato del Comune) Mattia Santori, presente al corteo, che però è stato allontanato dai manifestanti che rifiutavano qualsiasi cappello politico ("Un assist a chi professa la violenza", è la sua replica). Ferma condanna dei roghi anche da parte del Pd e di Azione.