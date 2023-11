Cori pro-Hamas nei cortei contro la violenza alle donne. Roccella all’attacco: "Un’occasione sprecata"

Roma, 27 novembre 2023 – L’emozione per l’onda fucsia che ha riempito le città italiane contro la violenza alle donne è ancora forte quando arrivano le prime prese di posizioni e distinguo legati alla presenza nel corteo di bandiere palestinesi e alle tensioni registrate davanti alla sede di Pro Vita, dove è stata trovata anche una bottiglia con all’interno polvere pirica. Questioni che per il ministro alle Pari opportunità, Eugenia Roccella, rappresentano "una occasione sprecata". "Mi dispiace – ha detto Roccella – che la manifestazione di ieri di Roma sia stata sprecata per motivi ideologici". "Grave – a suo dire – la presenza della questione palestinese" così da ‘inquinare’ la mobilitazione con la "troppa partigianeria politica". Parole che hanno innescato la risposta di Nicola Fratoianni per primo, ma poi di una serie di esponenti politici tanto da far pensare che anche il proseguimento dell’iter parlamentare delle nuove disposizioni in merito al contrasto della violenza di genere sia inevitabilmente compromesso. "Per loro – ha risposto il segretario di SI – quando dici patriarcato sei ideologico. Cara Roccella, hai capito o no che il problema è proprio l’ideologia? Se ideologia è diventata una parola sporca è anche colpa nostra".

Insomma è un caso politico. Con FdI compatta nel chiedere ad Elly Schlein e a Maurizio Landini (entrambi presenti alla manifestazione di Roma) di "dissociarsi" dai cori "pro Hamas" e la convergenza tra il partito di maggioranza relativa e Italia viva nel condannare una piazza "ambigua" su Hamas e Israele. "Non ho partecipato alla manifestazione per la mancata condanna degli stupri di Hamas e le ambiguità su Israele che hanno reso la giusta battaglia delle donne un po’ meno unita", ha infatti sottolineato la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Iv, mentre il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, commentava: "Qualcuno che ha pensato di macchiare quell’onda con cori contro Israele e contro il governo e, ancora, di assaltare la sede di Pro Vita. Schlein e Landini erano in quella piazza. Condannino senza se e senza ma i cori a favore di Hamas, perché le parole sono importanti e la logica dei due pesi e due misure di questa sinistra merita di essere abbandonata".

Una tregua già finita, dunque, quella che ha accompagnato, sull’onda dell’emozione per la morte di Giulia Cecchettin, l’approvazione di due ddl contro la violenza di genere l’altro giorno in Senato? Pare di si. E lo dimostra anche la divisione che resta profonda sulla questione dell’educazione nelle scuole dell’affettività ma, soprattutto, dell’educazione sessuale che la maggioranza non vuole introdurre. Intanto, in Parlamento stanno per arrivare questioni economiche importanti, come la discussione sul Mes legata alla revisione del patto di Stabilità (in favore dell’Italia, in caso di firma) e la revisione del Pnrr, questioni che potrebbero far passare l’urgenza sulle questioni legate alla violenza di genere in secondo piano.

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Quotidiano Nazionale