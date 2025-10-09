Cortei dei pro Pal. Allarme di Piantedosi: "Cresce l’antisemitismo"

Non si fermano le manifestazioni dei Pro Pal che negli ultimi giorni hanno assunto una connotazione più marcatamente filo Hamas. Nella serata di ieri migliaia di attivisti in tante città hanno risposto all’appello dei Giovani palestinesi al grido di ’Tutti in piazza per la Palestina, la Freedom Flotilla e Thousand Madleens’. A Roma in 3mila sono partiti dal Colosseo in corteo verso Piramide. Dalle fila dei manifestanti si sono levati cori sia contro Tel Aviv, che sta occupando militarmente la Striscia di Gaza, sia in opposizione alla premier, giudicata troppo indulgente con le posizioni dell’esecutivo Netanyahu. ’Israele terrorista’, ‘Giorgia Meloni vattene’ e ‘Palestina Libera’: sono stati gli slogan più ripetuti.

A Milano in 5mila si sono mossi da piazza Lodi: tra di loro il consigliere regionale lombardo Paolo Romano (Pd), reduce dalla prima Flotilla. Durante la manifestazione si sono levati cori come ’Il 7 ottobre non è una ricorrenza, ora e sempre resistenza’, mentre sull’asfalto qualcuno ha disegnato una stella di David, il simbolo dell’uguale e una svastica. Il corteo si è comunque svolto in modo tranquillo, incassando anche la solidarietà di qualche automobilista di passaggio. In un cartello anche un fotomontaggio con Netanyahu e Meloni vestiti da gerarchi fascisti. A Bologna, invece, alcune centinaia di manifestanti si sono radunati in piazza Maggiore al grido di ‘Blocchiamo tutto’. In tanti anche a Firenze e Bari. Dall’inizio dell’anno al 7 ottobre si sono tenute ben 8.674 manifestazioni di rilievo: in 242 casi sono state registrate criticità per l’ordine pubblico, con 330 feriti tra le forze dell’ordine, "146 soltanto negli ultimi dieci giorni", ha precisato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ieri nel corso del question time della Camera. La libertà di manifestare la solidarietà col popolo palestinese, secondo il titolare del Viminale, "è stata, in più di una occasione, strumentalizzata da gruppi che hanno posto in essere atti di puro e indiscriminato vandalismo e assalti violenti contro le forze dell’ordine".

La Lega ha allo studio una proposta di legge che prevede la richiesta di una garanzia finanziaria per gli organizzatori delle manifestazioni considerate a rischio. Il ministro non è entrato nel merito, ma ha assicurato che il governo "non rinuncia a valutare ogni altra misura in grado di migliorare ulteriormente la cornice di sicurezza" delle manifestazioni. Se ci sia una regia unica dietro gli scontri di piazza "sarà l’autorità giudiziaria ad accertarlo". Di certo, ha evidenziato Piantedosi, l’attenzione è alta sul rischio di "possibili saldature che l’attuale contingenza internazionale rischia di innescare".