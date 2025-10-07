Cortei 7 ottobre, allerta del Viminale. Stop ai pro Pal in piazza a Bologna

Parlano del 7 ottobre come di una data "profondamente rivoluzionaria" per il popolo palestinese. Equiparano i terroristi di Hamas ai partigiani della Resistenza. E questa sera, malgrado la diffida formale arrivata dal questore bolognese Antonio Sbordone, i Giovani Palestinesi hanno annunciato che si ritroveranno comunque in piazza per festeggiare quel massacro di civili inermi israeliani. E il clima è teso. Non solo sul fronte della critica politica, arrivata da tutti gli schieramenti; ma anche per quello che, ancora una volta, il capoluogo emiliano si appresta a subire, dopo un fine settimana segnato da scontri e vandalismi ‘giustificati’ dal sostegno alla Flotilla e a Gaza. Per questo, i numeri parlano di almeno 160 operatori delle forze dell’ordine che saranno schierati a presidio di piazza del Nettuno, dove è in programma, alle 19,30, l’adunata. Annunciata dal volantino, diffuso sui canali social dei Gp blognesi, "Viva il 7 ottobre, viva la resistenza", la manifestazione ha già attecchito anche in altre città ed è arrivata fino al Viminale, con il ministro Matteo Piantedosi che ha riassunto: "Inneggiare al 7 ottobre è apologia di terrorismo". E sulla situazione di Roma in relazione al ricordo della strage, aggiunge: "Staremo attenti, noi ci preoccupiamo sempre, non ci sono segnali specifici di allarme, ma l’attenzione è molto alta".

Il prefetto di Bologna, Enrico Ricci, già ieri mattina, ha annunciato che la manifestazione sarebbe stata vietata. Questo significa, in concreto, che chi scenderà in piazza commetterà una violazione. Ma certo il provvedimento non potrà evitare che chi ha deciso di ritrovarsi per una simile ricorrenza sia in strada. Malgrado le condanne bipartisan. La prima arrivata dal sindaco Matteo Lepore: "Si deve seriamente riflettere su quanto sia un’iniziativa sbagliata e lontana da ogni idea di diritti umani e del rispetto del diritto internazionale che stiamo chiedendo ad Israele". Dal Governo, il capogruppo alla Camera di FdI Galeazzo Bignami avverte che "Bologna non può essere teatro di una manifestazione per celebrare l’attacco terroristico in cui giovani innocenti sono stati stuprati e massacrati". Anche il ministro dell’Università Anna Maria Bernini è ferma: "È disumano voler trasformare un atto di terrorismo in un simbolo da celebrare. Non è più dissenso, ma un grave cedimento alla barbarie". Il presidente dell’Ucoii Yassine Lafram, pur condannando i violenti, non si esprime nel merito: "È importante – dice – che le nostre manifestazioni rivendichino quello che è il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione. E questo non lo si fa con i disordini". La comunità ebraica bolognese commemorerà le vittime del 7 ottobre in forma privata.

Ieri a Bologna è stata anche la giornata del conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi. Oggi avrebbe dovuto essere ricevuta a Palazzo Ducale a Genova, dalla sindaca Silvia Salis. Le polemiche delle ultime ore, dettate dalla inopportunità di ospitare la relatrice nel giorno del II anniversario della strage di Hamas, hanno però portato gli organizzatori dell’incontro a spostare la location. Albanese è finita al centro delle critiche anche per aver lasciato lo studio di ‘In onda’ su La 7, dopo una discussione sulla questione se a Gaza ci sia o meno un genocidio sullo sfondo delle dichiarazioni della senatrice a vita, Liliana Segre.