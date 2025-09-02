Corsa contro l’Alzheimer. Anche Prodi e Zuppi scendono in pista

Don Camillo e Peppone, in chiave moderna, insieme sulla linea di partenza di una marcia organizzata per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore della lotta all’Alzheimer. La mattina di domenica 14 settembre il cardinale Matteo Maria Zuppi e l’ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea Romano Prodi saranno a Cesena, in tuta e scarpette da ginnastica per partecipare alla Grande Marcia Alzheimer, 16 chilometri che condurranno i partecipanti (lo scorso anno furono in tutto circa 6.000), fino a Cesenatico. In questa occasione più che mai, non conta vincere, conta esserci, per sostenere un’iniziativa organizzata in collaborazione anche con l’Ausl Romagna e pensata per affilare le armi nella lotta alle malattie neurodegenerative.

Dal 2012, anno in cui nacque il progetto, a oggi, sono già stati raccolti – e investiti sul campo – circa 600.000 euro. "La missione della Fondazione – ha commentato il presidente Stefano Montati illustrando i vari progetti, anche a corredo della corsa, che inizieranno a partire da oggi alla Colonia Agip di Cesenatico col Forum Nazionale dei Caffè Alzheimer - si fonda su un intreccio indissolubile tra evidenze scientifiche e riflessione umana. All’analisi dei dati e dei contesti sociali si affianca l’ascolto delle vite e delle relazioni. Il cittadino con una demenza non bussa alla porta per chiedere il permesso di entrare. È lui, o lei, ad aprire la porta. A mostrare che una nuova casa è possibile. A indicare a tutti noi come si può vivere bene, anche nella vulnerabilità. Per questo è prioritario abbattere il muro dello stigma e dell’indifferenza".

I ‘Caffè Alzheimer’ sono spazi di incontro nei quali volontari e professionisti realizzano attività stimolanti dal punto di vista cognitivo e affettivo, riducendo il rischio di isolamento dei malati. L’intento resta quello di dare risposte al milione e 110.000 persone che in Italia soffrono di demenza e ai 4 milioni di familiari coinvolti. A oggi, il costo anno stimato relativo alle terapie legate al trattamento della demenza si attesta in 23 miliardi di euro, quasi il 65% dei quali sono a carico delle famiglie. Famiglie che meritano tutele e supporti, economici, ma non solo. In questi giorni, fino all’8 settembre per esempio a Cesenatico è in corso ‘Una vacanza che non si dimentica’: una settimana durante la quale 70 persone tra malati e caregiver possono godersi il mare, il relax e tante attività pensate su misura per loro.