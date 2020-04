Roma, 25 aprile 2020 - "La zanzara può diffondere malattie pericolose nell’uomo, ma la Covid-19 no". Lo afferma Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli).

L’Istituto superiore di sanità ha escluso una possibilità di trasmissione del Coronavirus tramite punture di insetti. Per quale motivo?

"Sappiamo che i Coronavirus hanno fatto il salto di specie, mancano tuttavia indicazioni che ci permettano di pensare a una trasmissione attraverso la zanzara come vettore".

Però la zanzara è considerata un flagello mondiale. Alle nostre latitudini che tipo di cautele richiede?

"Si raccomanda un’adeguata disinfestazione, ma tutto questo non serve per contrastare il Conronavirus".

Quindi la Sars-Cov-2 ce la passiamo come l’influenza o il morbillo?

"Non ci sono evidenze della presenza del Coronavirus nelle zanzare, possiamo dire che non sono un vettore attivo o passivo".

Esistono altri vettori intermedi?

"Assolutamente no, quel virus ha fatto il salto di specie dal pangolino all’uomo, punto e basta. Gli animali, anche quelli domestici, non sono vettori".

Che cosa provoca invece il West Nile?

"Diffonde nel sangue provocando febbre, stanchezza e un senso di malessere con complicanze a livello generale, che definiamo come disagio organico".

E la zanzara tigre?

"Trasferisce un arbovirus che a sua volta provoca febbre e dolori muscolari".

Come possiamo difenderci?

"Si raccomandano l’utilizzo di repellenti, l’installazione di zanzariere, la bonifica per evitare la proliferazione di larve".

