Roma, 7 febbraio 2020 - Il bilancio dei morti del Coronavirus sale a 636 con più di 31 mila contagiati, di questi 4831 gravi. E in Italia si registra il primo caso di positività da parte di un italiano, di Reggio Emilia. Un connazionale che viveva a Wuhan e che era stato fatto rientrare insieme ad altri 55 nei giorni scorsi e messo in osservazione nella città militare della Cecchignola. Proprio oggi l'uomo, tra i 30 e i 40 anni, era stato trasferito allo Spallanzani in isolamento. La conferma del test è arrivata dalla task force del ministero della Salute che ha rilevato un "modesto rialzo termico" e una "iperemia congiuntivale". "E' il primo caso italiano ma era un italiano che viveva a Wuhan - ha detto il direttore del reparto Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza -. Nel momento in cui si è deciso di rimpatriare i 56 italiani sono state prese tutte le precauzioni possibili proprio perché non era una ipotesi da escludere". "La quarantena di 14 giorni - ha spiegato sottolineando anche che l'uomo si era infettato mentre era in Cina - era stata stabilita proprio per questo motivo". Rezza ha rassicurato che "la probabilità di contagiare gli altri è bassissima".

È salito a 61, invece, il numero delle persone positive sulla nave da crociera al largo del Giappone, a bordo della quale ci sono 35 italiani. Nessuno di loro, però, risulta tra i contagiati. Il presidente Usa, Donald Trump, ha confermato la sua "fiducia" nella Cina durante un colloquio telefonico con Xi Jinping che si è detto anche lui "fiducioso" sulla possibilità di debellare il virus.

Smentendo invece quanto affermato in precedenza dalla Cina, restano chiusi i voli tra Italia e Cina così come previsto dall'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il 31 gennaio 2020 e si continuerà a lavorare per implementare le misure già attivate nelle ultime settimane. Lo ha confermato la task force sul coronavirus riunitasi questa mattina al ministero.