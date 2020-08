Roma, 21 agosto 2020 - Test con risultato in 30 minuti all'aeroporto di Fiumicino e in 24/48 ore a Malpensa e Linate per i viaggiatori provenienti dai Paesi cosiddetti a rischio (Croazia, Spagna, Malta, Grecia). La differenza si spiega nel tipo di test che viene effettuato. I test rapidi, quelli eseguiti a Fiumicino, fanno parte della categoria dei 'sierologici' e costituiscono una modalità diagnostica distinta dai test molecolari, adottati invece negli scali lombardi, all'aeroporto di Malpensa. Diverso è il metodo con cui si procede: se per i primi, i test rapidi, è sufficiente una goccia di sangue ottenuta dal polpastrello per riscontrare la presenza o meno degli anticorpi, che indicano un contatto con l'infezione, per i secondi, invece, quelli molecolari, si procede col tampone nasofaringeo, mediante una sorta di cotton fioc. Cambiano anche le 'informazioni' che forniscono: il tampone serve per sapere se l'infezione è in atto nel momento in cui l'esame viene effettuato, mentre il sierologico individua la presenza di anticorpi prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta al virus, ci dice cioè se siamo entrati in contatto col Covid. L'assenza di anticorpi non esclude la possibilità di un'infezione in fase precoce col rischio che un individuo, pur essendo risultato negativo, risulti contagioso. Il test rapido può poi suggerire se una persona ha anticorpi (IgM positivi), che indicano un'infezione recente o passata (IgM negativi e IgG positivi).

La positività a un test rapido, la cui affidabilità non è ritenuta elevata dalla comunità scientifica, deve comunque essere confermata da un tampone e non sono infrequenti discrasie tra l'esito del test rapido e quello del tampone. Tra i test sierologici si annoverano anche quelli quantitativi, effettuati con un normale prelievo di sangue, ritenuti più attendibili dei rapidi.