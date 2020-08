Roma, 16 agosto 2020 - Mentre nel mondo infuria la pandemia da Covid-19, in Italia abbiamo avuto l'illusione di vivere momenti di tregua dall'epidemia SARS-CoV-2. Ma ora i contagi stanno riprendendo e la notizia che tracce del Coronavirus sono state individuate sporadicamente in Cina, nei prodotti importati da aree a rischio ha suscitato qualche apprensione (un campione di ali di pollo congelate importate nella città di Shenzhen dal Brasile e un altro di gamberetti ecuadoregni congelati).

Finora la catena alimentare è stata risparmiata dal rischio di contagio, abbiamo mangiato senza problemi, dunque la gente si chiede: questo virus può diffondere attraverso alimenti prelevati da freezer e frigoriferi dopo scongelamento? Sentiamo cosa dicono gli esperti.

Eccezionalmente il virus può fissarsi sulle superfici di alimenti congelati, ma è poco probabile che arrivi integro in tavola. I virus possono resistere alle temperature sottozero, riprendere vita dopo questa sorta di ibernazione, ma sono incapaci di diffondere nel tubo digerente, se ingeriti vengono inattivati dai succhi gastrici a livello dello stomaco. Solo in via ipotetica potrebbero colonizzare le superfici degli imballaggi dei surgelati di importazione, e diffondere nell'aria una volta tornati a temperatura ambiente, ma per evitare questa evenienza sono sufficienti mimime precauzioni.

Severe misure di distanziamento fisico, mascherine e igiene limitano l'indice di trasmissione della malattia infettiva e la carica virale circolante dell'aria. L'applicazione di queste misure ha portato alla chiusura delle scuole e istituti, alle restrizioni nei viaggi all'estero. Ma finora nessuna restrizione si è resa necessaria ai pasti in aggiunta alle norme igieniche previste dalle normative vigenti e dai decreti del governo. Inoltre il personale della ristorazione, della grande distribuzione, e di alcuni settori dell'industria alimentare, deve mantenere costanti precauzioni.

L'industria alimentare dispone di sistemi di gestione della sicurezza alimentare (FSMS) basati sulle analisi (HACCP) anche al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti, buone pratiche igieniche, suddivisione in zone delle aree di lavorazione, controllo dei fornitori, stoccaggio, distribuzione e trasporto. L'industria alimentare garantisce il rispetto delle misure di prevenzione, nelle derrate alimentari attraverso vari passaggi.

È altamente improbabile che le persone possano contrarre il Covid-19 da alimenti o imballaggi alimentari. Questa è una malattia respiratoria e la via di trasmissione primaria avviene nei contatti ravvicinati da persona a persona senza mascherine di protezione, e attraverso le goccioline respiratorie sprigionate quando una persona infetta tossisce o starnutisce. Ad oggi, confermano esperti dell'Oms, Organizzazione mondiale della sanità, non ci sono prove di virus che causano malattie respiratorie trasmesse tramite alimenti o imballaggi alimentari. I coronavirus non possono moltiplicarsi nel cibo; hanno bisogno di un ospite animale o umano per moltiplicarsi.

"Dal punto di vista del coronavirus, il nostro cibo è sicuro. Non c'è nessuna prova che la catena alimentare partecipi alla trasmissione del virus". Lo ha detto il direttore del programma emergenze dell'Oms, Mike Ryan, rispondendo ad una domanda sul caso del lotto di pollo surgelato infetto arrivato in Cina dal Brasile. "Ci sono tanti altri motivi per cui la nostra catena alimentare deve essere controllata e deve essere sicura, ma dal punto di vista del coronavirus le persone non devono avere paura del cibo, delle confezioni o della consegna", ha sottolineato Ryan.

Sempre a proposito delle raccomandazioni dell'Oms, ha scritto Claudia Picozzi, Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente dell'Università di Milano, è bene ricordare l’importanza di lavarsi le mani prima, dopo e durante la manipolazione degli alimenti, maneggiare con cura carne, latte e vegetali crudi per evitarne la contaminazione ed evitare il consumo di prodotti animali crudi o poco cotti. Poiché i virus sono sensibili al calore, il rischio di infezione può essere ulteriormente ridotto attraverso la cottura degli alimenti. Per quanto riguarda frutta e verdura crudi è bene seguire le normali pratiche di igiene che prevedono un lavaggio degli stessi con acqua corrente (l’acqua del rubinetto non trasmette il coronavirus) o acqua e amuchina. Le insalate confezionate in busta pronte per il consumo non richiedono ulteriore lavaggio, a meno che non sia specificatamente dichiarato nell’etichetta.