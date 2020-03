Roma, 22 marzo 2020 – L’emergenza Coronavirus non si ferma ma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte invita tutti alla calma. “I supermercati rimarranno aperti” e quindi “no alla rincorsa agli acquisti” e alle code davanti ai negozi di generi alimentari. Così ha dichiarato il presidente Conte, intervenuto ieri notte con una diretta video su Facebook. Una precisazione rivelatasi necessaria dopo il caos di ieri, in cui alcune regioni, comuni e province hanno scelto di muoversi autonomamente sugli orari di apertura dei supermercati. Facciamo dunque chiarezza con alcune domande e risposte.

Qui le attività produttive che non chiudono

I supermercati restano aperti?

Sì, lo ripetiamo. Supermercati e negozi di generi alimentari continueranno a funzionare regolarmente. Quindi non c’è ragione di mettersi in coda per ore con il timore di trovare i banconi vuoti. Le scorte sono assicurate.

Regione per regione, quali sono gli orari di apertura?

Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Campania, Calabria: chiusura la domenica e festivi.

Lazio: apertura lunedì-sabato 08:30-19. Domenica dalle 08:30 alle 15:00.

Lombardia e le altre regioni: al momento nessuna limitazione degli orari.

Quante volte posso fare la spesa a settimana?

Una volta a settimana. Conviene prepararsi a casa una lista della spesa con tutto l’occorrente per almeno sette giorni. Inutile fare scorte per tempi molto più lunghi.

Devo andare da solo a fare la spesa?

Sì, solo una persona esce di casa per andare a fare la spesa. Se possibile, prima di entrare nel supermercato, munirsi di mascherine e guanti. Evitare che escano gli anziani. I bambini, se qualcuno può badare a loro, devono rimanere a casa. Quando si rientra verso la propria abitazione è consigliato togliersi gli indumenti (lasciare fuori dalla porta le scarpe).

Serve l'autocertificazione per andare a fare la spesa?

Sì, il modulo va portato e compilato per qualsiasi spostamento. Dunque, se si deve andare a fare la spesa bisogna scriverlo nell’autocertificazione.

Posso andare al supermercato senza mascherina?

Sì. Fondamentale però mantenere la distanza di un metro da ogni altra persona e ricordare di non toccarsi il viso (occhi, naso, bocca). Appena rientrati a casa, togliersi i guanti sfilandoli alla rovescia e smaltirli negli appositi contenitori per la raccolta indifferenziata. Lavarsi poi subito le mani e ripetere dopo aver messo a posto la spesa.

Posso uscire dal mio comune per fare la spesa?

Si devono limitare al massimo gli spostamenti. Dunque, anche se – come si legge sul sito del Governo – non è obbligatorio fare la spesa nel proprio comune di residenza, è meglio rimanervi. “Qualora ciò non sia possibile (ad esempio perché il Comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, o ancora, il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati”. Così si legge sul sito del Governo.

Se sono malato o non posso uscire di casa per andare a fare la spesa?

Alcuni comuni, la Protezione civile, la Croce rossa e le associazioni di volontariato hanno attivato servizi di consegna a domicilio della spesa per le persone più anziane o malate. Chiedere

informazioni al proprio comune di residenza o domicilio.

Devo lavare frutta e verdura dopo aver fatto la spesa?

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) comunica che bisogna sempre lavare accuratamente frutta e verdura “sebbene questi prodotti siano considerati a basso rischio di trasmissione”. La norma di lavare frutta e verdura va rispettata sempre, a prescindere dalla diffusione del Covid-19.

Il virus è trasmissibile dalle confezioni dei prodotti?

“Il virus – spiega ancora l’ISS – può sopravvivere da qualche ora a qualche giorno se le superfici non vengono pulite o disinfettate”. E bisogna ricordare che: “Il coronavirus si trasmette attraverso le goccioline o per contatto attraverso le mani, quindi la cosa fondamentale è rispettare le norme igieniche per le mani e il distanziamento”.

---------

Autocertificazione per uscire

Ecco il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispostivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19.