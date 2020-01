Roma, 28 gennaio 2020 - Si allarga l'epidemia del coronavirus in Cina, mentre cominciano a spuntare, a macchia di leopardo, casi anche in altri paesi del mondo, Europa compresa. L'Ue ha dichiarto di essere pronta ad attivare il meccanismo di Protezione civile. Intanto dagli esperti italiani arrivano poche e semplici regole da seguire (trasmissione, prevenzione e trattamento) per essere pronti ad ogni evenienza. Secondo il portale 'Epicentro' dell'Istituto superiore di sanità (Iss), i coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un'altra attraverso la saliva, tossendo e starnutendo; contatti diretti personali (come toccare o stringere la mano e portarla alle mucose); toccando prima un oggetto o una superficie contaminati dal virus e poi portandosi le mani (non ancora lavate) sulla bocca, sul naso o sugli occhi; con la contaminazione fecale (raramente). "Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus - sottolinea l'Iss -. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce spontaneamente".

Tuttavia è possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti.

1) Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche

2) Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso.

3) Evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate

4) Evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate o che mostri sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti)

5) Rimanere a casa se si hanno sintomi

6) Fare attenzione alle pratiche alimentari: evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le bevande non imbottigliate.

7) Pulire e disinfettare oggetti e superfici che possono essere state contaminate

8) E' possibile alleviare i sintomi assumendo farmaci per i dolori muscolari, articolari e la febbre

9) E' importante, nel caso si verifichino sintomi, informare il proprio medico di eventuali viaggi o di recenti contatti con animali

10) Data la poca specificità dei sintomi comuni dell'infezione da coronavirus è possibile effettuare test di laboratorio su campioni respiratori o siero soprattutto in caso di malattia grave