Roma, 21 marzo 2020 – Da oggi fino a mercoledì 25 marzo entra in vigore la nuova ordinanza del governo (qui il Pdf) per combattere la diffusione del coronavirus. Molti i divieti stabiliti e le regole da seguire in tutto il territorio nazionale: è vietato accedere ai parchi e ai giardini pubblici, come vietato è spostarsi nelle seconde case nei weekend. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto e quindi niente sport di gruppo o anche in coppia. L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione e se svolta da soli, ossia “nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”, si legge nell’ordinanza. Chiusi gli esercizi alimentari all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nelle aree di servizio e rifornimento carburante. Aperte invece le stazioni di servizio sui tratti autostradali, ma si possono vendere solo alimenti e bevande da asporto. I centri commerciali, i supermercati e i negozi che vendono alimentari rimangono aperti anche il sabato e la domenica. Per il governo, almeno.

Supermercati, gli orari

Sugli orari di apertura di supermercati e negozi di alimentari, è stata lasciata libera scelta ai governatori. E dunque alcune Regioni, Comuni e Province si sono mosse autonomamente (e differentemente). Alcuni hanno introdotto la chiusura domenicale, altri stanno ancora valutando il da farsi.

Questi, in estrema sintesi, il quadro:

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Campania, Calabria: chiusura la domenica e festivi. Lazio: apertura lunedì-sabato 08:30-19. Domenica 08:30-15:00. Lombardia, Emilia-Romagna e le altre regioni: al momento nessuna limitazione degli orari

Lombardia

In Lombardia non è stata prevista alcuna limitazione degli orari dei supermercati, nonostante da stamani si siano formate “code chilometriche” per fare la spesa, ha denunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il primo cittadino valuta invece la chiusura delle tabaccherie: “Noi sindaci dicevamo di chiuderle, ci dispiace ma a mali estremi, estremi rimedi”, ha detto ieri Sala al Tg1.

Il presidente della Regione Attilio Fontana, inoltre, ringrazia per l’arrivo dei primi militari di Strade sicure, ma avverte che 114 militari sono pochi, dovrebbero essere almeno 10 mila per tutta la Regione.

Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna il governatore Stefano Bonaccini, oltre a chiudere parchi e giardini pubblici, ha limitato l’uso della bicicletta, consentendolo esclusivamente per ragioni di lavoro, salute o altre necessità come ad esempio gli acquisti di generi alimentari. Identica la limitazione per gli spostamenti a piedi. Consentite le passeggiate per ragioni di salute e le uscite legate ai bisogni degli animali, purché in prossimità della propria abitazione.

A Rimini è stata prevista la sospensione pressoché generalizzata delle attività economiche, ad esclusione di quelle essenziali. Chiuse banche, tabaccai, lungomari. Rimangono invece aperti “idraulici e meccanici, farmacie, parafarmacie, negozi di generi alimentari, fornai, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante, il commercio al dettaglio di materiale per ottica, la produzione agricola e l’allevamento, i servizi di rifornimento di distributori automatici di sigarette, di rifornimento delle banconote agli sportelli bancomat e postamat, le attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali”. Così si legge nell’ordinanza firmata dal presidente Bonaccini.

Lazio

A Roma, tra le misure prese autonomamente, la sindaca Virginia Raggi ha annunciato di aver firmato l’ordinanza (valida fino al 3 aprile) che vieta l’ingresso “alle spiagge del litorale di Roma Capitale, alla pineta di Castel Fusano e a quella di Acqua Rossa”. “Questo – ha commentato la sindaca in un video su Facebook – andrà a ridurre ulteriormente quelle che sono occasioni o luoghi dove si può sviluppare il contagio di questo virus”.

Intensificati, inoltre, i controlli nella capitale. Una disposizione di servizio decisa dal Comando generale della Polizia municipale infatti prevede che a partire da questo fine settimana tutti i veicoli – e non quindi a campione – debbano essere fermati al fine di verificare la legittimità degli spostamenti. “I veicoli – si legge nel documento – devono essere tutti accodati e devono essere tutti sottoposti a controlli”. E ancora, “si raccomanda fermezza nei controlli” degli “spostamenti a piedi”.

Veneto

In Veneto il governatore Luca Zaia ha firmato un’ordinanza che introduce misure ulteriori valide fino al 3 aprile: chiusi parchi e giardini pubblici all’aperto. E ancora: “L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi nei centri commerciali è soggetto alle limitazioni per le motivazioni ammesse dal Dpcm e con l’autodichiarazione. Per uscite legate ai bisogni degli animali la persona è obbligata a non superare i 200 metri dall’abitazione, con obbligo di controllo. Chiusi i negozi di generi alimentari nei giorni festivi”.

Toscana

A Firenze fino al 25 marzo sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Chiusi fino al 3 aprile tutti i parchi e giardini pubblici e tutte le aree ad accesso regolamentato (parchi, giardini pubblici, aree cani, aree gioco). Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta però consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione. Sospeso l’obbligo di spostamento delle auto in occasione del servizio di lavaggio delle strade.

Marche

Nelle Marche il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura al pubblico, con divieto d’accesso, di spiagge, giardini pubblici e parchi. Uso della bicicletta e spostamento a piedi sono consentiti solo per motivi di lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari. Per le uscite a piedi o con l’animale di compagnia si è obbligati a restare vicino alle proprie abitazioni.

Liguria

In Liguria il presidente della Regione Giovanni Toti ha firmato un’ordinanza “che prevede ulteriori restrizioni per il nostro territorio”. E in particolare, “fino a tutta domenica – annuncia il governatore – i sindaci decideranno in quali parti delle proprie città vietare la presenza e gli spostamenti delle persone. In queste aree saranno vietati il passeggio delle persone, le residue attività sportive, il passeggio dei propri animali”.

Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta è stata vietata l’attività motoria e sportiva sia a piedi che in bicicletta. In tutta la regione spostarsi a piedi sarà consentito solo per lavoro, necessità o salute. Disposta anche la chiusura di tutti i cantieri.

Sicilia

In Sicilia il governatore Nello Musumeci ha previsto che tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per farmacie ed edicole, debbano restare chiusi la domenica. Si potrà inoltre uscire solo una volta al giorno per gli acquisti essenziali, a eccezione dei farmaci. L’attività motoria all’aperto è stata vietata.

Le altre

Tra le altre misure prese autonomamente si segnala che a Cinquefrondi, comune di 7 mila abitanti in provincia di Reggio Calabria, il sindaco ha deciso con un’ordinanza di chiudere la cittadina. Nessuno può entrare o uscire se non per motivi di necessità, e quindi “comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. L’ordinanza prevede inoltre “il divieto assoluto di sostare sulle panchine di piazze, viali e luoghi pubblici”.

A Montesilvano, comune in provincia di Pescara, è stata firmata dal sindaco un’ordinanza che vieta ai cittadini di circolare a piedi o con velocipedi senza “comprovate esigenze”. Vietate dunque tutte le attività motorie. Si può invece fare la spesa, ma a non più di un chilometro da casa. Le passeggiate con i cani, infine, devono avvenire entro i 400 metri di distanza dalla propria abitazione.