Roma, 2 maggio 2020 - "A settembre si deve tornare a scuola, gli studenti hanno diritto di tornare a scuola" e questo vale anche "per le scuole elementari". A dirlo il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina a Skytg24, spiegando che non si è "mai parlato di doppi turni" ma che le classi non potranno essere "da 28-30 alunni". "Io mi sono sempre battuta contro le classi pollaio e sono stata derisa", ha dichiarato ancora l'esponente del governo a 'L'intervista di Maria Latella'.

"Una delle opzioni possibili per il ritorno a scuola è la didattica 'mista', con metà studenti in classe e metà collegati da casa", sottolineando come che "la didattica a distanza, seppur con tante difficoltà, è stata un grande successo". "Non tutti erano pronti e non tutti avevano i device - ha aggiunto Azzolina - Il mio impegno e di tutto il ministero è stato quello di intervenire subito per evitare che gli studenti restassero a casa da soli senza far nulla e quindi ci siamo impegnati. Abbiamo creato la pagina sul sito del ministero immediatamente, abbiamo investito dei soldi e ci siamo fatti aiutare dal terzo settore e dall'associazionismo per distribuire device a tutti. Abbiamo chiesto agli insegnanti di non lasciare soli i nostri studenti".

Il 4 maggio "piano piano l'Italia riaprirà" ma non sarà "un libera tutti", "vedremo che cosa accadrà nelle prossime due settimane". Quanto al problema della dispersione scolastica, Azzolina ha sottolineato che, al di là dell'emergenza sanitaria, l'Italia già era "fuori ogni media, sto lavorando perché non aumenti. Nessuno studente deve rimanere indietro".

Il ministro ha ribadito poi che "in ambienti larghi si può fare l'esame di maturità in presenza, gli studenti ne hanno diritto". Infine un passaggio anche sugli insegnati: chi dice che "si possono fare concorsi per titoli mente spudoratamente, nessuno sarebbe assunto a settembre perché i tempi non ce lo permettono", ha chiarito Azzolina.