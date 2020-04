Roma, 25 aprile 2020 - In pigiama no, stravaccati nemmeno. La tazza del cappuccino in primo piano non si può vedere, i capelli vanno domati e i nasi lasciati stare. Il cancelliere Bismark sosteneva che anche in una dichiarazione di guerra si devono osservare le regole della buona educazione. I presidi, alle prese con la sfida della scuola on line, ribadiscono che fare lezione da casa non è un buon motivo per sembrare scappati dalla medesima.

Dai vertici delle gerarchie il presidente dell’Anp Antonello Giannelli non ne fa una questione formale: "Si tratta di avere rispetto nei confronti di se stessi e del servizio pubblico. Mi rendo conto che in un momento come questo il bon ton non sia la cosa più importante, ma ha una sua rilevanza". Autodisciplina. Eleganza come riflesso di rigore interiore. Talenti che a pensarci bene non si ostentavano nemmeno prima davanti a un liceo italiano. E infatti ai tempi in cui la scuola era un edificio da raggiungere e non un collegamento da attivare i divieti riguardavano il fumo, il jeans strappato o la minigonna. E disattenderli era la norma. Ammettiamolo con serenità.

Anche allora il galateo è sempre stata l’ultima preoccupazione di uno studente mediamente integrato, seguito in penultima posizione dalla tendenza del mediamente pigro a rimandare la doccia alla sera. L’isolamento ha prodotto tentazioni legittime in tutte le fasce di età, dal bivaccare in tuta al rimandare la doccia alla sera dopo. Nei ragazzi, su cui la deriva campeggio è sempre in agguato, anche di più. E così l’insegnante che somministra sapere in streaming riceve dalla web cam visioni imbarazzanti. Sguardi assonnati o rapiti dal cellulare, posture da guerrieri stanchi, fondali di lavatrici che centrifugano e sparatorie televisive. Spiegare Tacito in quelle condizioni demotiva, si lamentano i professori. E non tutti, pur avendolo studiato, condividono l’atteggiamento tollerante di Checov per il quale la buona educazione non sta nel non versare la salsa sulla tovaglia, ma piuttosto nel non mostrare di accorgersene se un altro lo fa.

Mario Rusconi, presidente dell’Anp di Roma e del Lazio, ricorda che una classe virtuale è una classe a tutti gli effetti e che l’essere on line non acceca il docente. Conferma la pioggia di segnalazione per comportamento inadeguati da parte dei ragazzi delle superiori, avverte che il comportamento influisce sul voto di condotta. Di lì al decalogo sul bon ton davanti alla telecamera è un attimo. La prima regola è la puntualità: ci si collega all’orario stabilito per non disturbare la lezione risparmiandosi l’alibi del tram in ritardo. Il cellulare si tiene spento. Il timone di microfoni e web cam va lasciato all’insegnante per evitare forme di ammutinamento. E infine sì, ci si veste in maniera adeguata proprio come se si fosse in classe, per quanto l’ultimo punto lasci spazio a interpretazioni ambigue. Va da sé che è proibito farsi venire idee strane, come fotografare o utilizzare la funzione cattura schermo per poi usare le immagini di compagni e docenti.

Secondo i presidi è l’occasione giusta per diventare responsabili e fare un balzo oltre le piccinerie dell’età, rinunciare alla battuta fuori luogo e allo scherzo a tutti i costi. "Certi atteggiamenti che in un primo momento potevano rientrare nella confusione generale – insiste Rusconi – adesso non possono più essere tollerati".