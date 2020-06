Roma, 13 giugno 2020 - Mio nonno, imbianchino, ha vissuto due guerre. Per la prima ebbe la nomina a Cavaliere di Vittorio Veneto. Quando mio padre gli annunciò la seconda, si trovava in cima a una scala a tinteggiare e, senza nemmeno voltarsi, rispose: "Emmu za persu" ovvero "Abbiamo già perso". Profetico. Era socialista, mio nonno. Morì dopo aver campato gli ultimi anni con una pensione minima da 25mila lire al mese. Mio padre era un portuale. Per ragioni di reddito, non aveva la possibilità di iscriversi alla scuola media. Per ragioni anagrafiche, doveva proseguire gli studi ancora un anno. La questione fu risolta facendogli ripetere, pur essendo stato promosso, la quinta elementare. Che, nel bis, frequentò solo al venerdì: era giorno di magro e lui, garzone di macellaio, era libero. Dopo la guerra entrò in porto. Ne uscì solo per andare in pensione. Con la liquidazione aprì il suo primo conto in banca. Fino a quel momento, a casa mia avevamo comprato tutto a rate. Perfino i lampadari. Mai visto un assegno.

Ricordo bene il momento in cui volevamo cambiare auto per passare alle 4 porte (wow!) di una 128 usata. A fare da acconto doveva essere la vecchia 850, che dal concessionario divenne oggetto di un tragicomico dialogo in genovese. Sintesi: avevamo saldato le rate dell’orrenda vettura, ma non avevamo cancellato l’ipoteca. E per cancellarla bisognava andare dal notaio esibendo tutte le cambiali col timbro "Pagato". Mio padre telefonò a mia madre chiedendole se le avesse conservate. Risposta: "Avessi dovuto tenere tutte le cambiali che abbiamo fatto, ci sarebbe voluta una stanza". Risultato: fu impossibile vendere la 850. E per consentire a papà di avere l’agognata 128 sacrificammo la mia amatissima 500 (anche quella comprata "a respiro", come si diceva). Io, figlio del boom, ho preso l’ascensore sociale. Ho cominciato a lavorare nel 1967, a 13 anni, a La Gazzetta dello Sport, redazione genovese. E non mi sono più fermato. Scuola la mattina, ’Gazza’ il pomeriggio. Mi pagavano un mensile di 5mila lire. E 15 lire per ogni riga pubblicata. Passati due anni, comprai un giubbotto di renna: fu una grande soddisfazione. Poi, tra alti e bassi, cambiando 4 città e 15 giornali, ho chiuso come direttore di Canale 5. Da sei anni sono in pensione. Faccio il consulente. E ho il piacere e l’onore di scrivere per questo giornale, isola felice della stampa italiana.

Perché vi ho raccontato un pezzo di storia familiare? Perché quando superi una certa soglia anagrafica rifletti sul senso della vita. E io, per cominciare, mi sento fortunato a esser nato in Italia negli anni Cinquanta. Pensateci, coetanei e non. Zero guerre. Boom economico. Ascensore sociale. Welfare. Libertà. Viaggi. Se fossi venuto al mondo, per restare in Europa, in Ucraina o in Bulgaria, avrei mai avuto tutto ciò? I regimi comunisti del tempo mi avrebbero garantito studi ed educazione militare. Ma non sarei potuto uscire dai confini. Non avrei usufruito di una sanità eccellente. Soprattutto, non avrei potuto scrivere (la mia grande passione) in assoluta libertà, come faccio da ormai oltre mezzo secolo. Sì, immagino il vostro stupore: scusa, ma per quale motivo stai sciorinando la tua vita e i tuoi pensieri qui in pubblico? Beh, la ragione è molto semplice. Sono stufo di sentir paragonare gli 86 giorni del lockdown (8 marzo-2 giugno) alla guerra. Mio nonno ha fatto quella di trincea: per avere un’idea, andate a vedere il film 1917, altro che stare chiusi in casa…

Così come sono stufo di ascoltare lamentele sulle mascherine o sui guanti, quando penso che il mio bisnonno andava in giro per i paesini dell’Emilia Romagna a vendere scarpe scompagnate… E non mi piace, infine, tutto questo pessimismo perché il Pil va giù e "mio Dio come faremo?". Ci rimboccheremo le maniche, ecco come faremo. Se le sono rimboccate i nostri genitori dopo che l’Italia è uscita distrutta e sconfitta dalla guerra, una vera guerra, fatta di fame e miseria totali. Impossibile imitarli? Ma fatemi il piacere!