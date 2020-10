Roma, 16 ottobre 2020 - "I risultati ad interim del Solidarity Therapeutics Trial, coordinato dall'Oms, indicano che il remdesivir, l'idrossiclorochina, la combinazione lopinavir/ritonavir e i regimi a base di interferone sembrano avere un piccolo o inesistente effetto sulla mortalità a 28 giorni o sul decorso ospedaliero del Covid-19 tra i pazienti ricoverati". E' quanto scrive L'Organizzazione Mondiale della Sanità in un comunicato, secondo cui sarebbe sstato "'bocciato" quindi anche il remdesivir, uno dei due farmaci approvati in Europa contro il Coronavirus, che è stato usato recentemente anche per curare il presidente Usa Donald Trump.

Lo studio è stato condotto in 405 ospedali in 30 paesi su 11.266 adulti, di cui 2750 hanno ricevuto il remdesivir, mentre 4088 hanno avuto il placebo. "Il test - si legge nel comunicato - ha investigato gli effetti di questi trattamenti sulla mortalità complessiva, sull'inizio dell'intubazione e sulla durata del ricovero. Altri utilizzi delle terapie, ad esempio sul trattamento di pazienti nelle comunità o per la prevenzione, saranno esaminati in sperimentazioni diverse". Il remdesivir era stato approvato dall'Ema lo scorso giugno, soprattutto sulla base di uno studio condotto dal Nih statunitense, secondo cui nei pazienti gravi il ricovero medio veniva ridotto da 15 a 11 giorni. È l'unico farmaco approvato dall'autorità fino a questo momento insieme al desametasone.

