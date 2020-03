Roma, 22 marzo 2020 - Risponde al secondo squillo ed è quasi un evento. Solitamente trovare il professor Franco Cardini (nella foto sotto) è un’impresa: il cellulare squilla mentre esplora le montagne albanesi, paga il tassista a Dublino, parla del lupo in una conferenza a Parigi, sacramenta contro le grandi navi su un barchino nel Canal Grande o è appena arrivato in albergo a Ulan Bator, la Mongolia di Corto Maltese.

Professore, anche lei ai domiciliari?

"Da tempo non stavo a casa per più di quattro giorni di seguito. È un’esperienza nuova anche per me che ho 80 anni. Trovo particolarmente interessante quel che sta succedendo, anche se è molto inquietante".

Qual è il punto di vista dello storico?

"Non vorrei sembrare cinico: c’è un gran numero di morti e questa è una tragedia assoluta. Ma al tempo stesso un’occasione straordinaria e preziosa".

Spieghi.

"Soprattutto le giovani generazioni, quelle che non hanno neppure sentito parlare della guerra, hanno la possibilità di capire l’importanza delle regole. Molti trasgrediscono e se ne vanno in giro allegramente per strada. E insigni costituzionalisti discutono di libertà compresse. Ma ora è obbligatorio stare in casa perché è giusto così. Gli ordini vanno rispettati: comando, disciplina, ubbidienza e bene comune corrono sulla stessa linea".

Fa un discorso sociologico?

"Il mondo animale non ha l’istinto alla ribellione difronte alla catena di comando. E la specie umana lo stesso: c’è un punto in cui i diritti individuali si fermano davanti ai doveri collettivi. Voltaire e Rousseau nell’emergenza si rivelano cattivi maestri".

Si è mai vista un’epidemia così aggressiva?

"Il mondo ne ha passate di peggio. In termini di mortalità, il numero delle vittime da Coronavirus è nettamente inferiore a quello dell’influenza stagionale. Sfogliando le pagine della storia abbiamo esempi devastanti. I racconti di Tucidide sulla pestilenza ad Atene nel quinto secolo sono da brividi. La peste nera del 1347, arrivata in Occidente dall’Asia Orientale, durò cinque anni: un tempo lunghissimo, ma l’effetto fu diluito. Oggi il contesto è totalmente diverso".

È l’epoca della globalizzazione.

"Comunicazioni velocissime e spostamenti repentini caratterizzano la nostra società. Quotidianamente siamo investiti da un bombardamento di cattive notizie. Un morto a Bergamo è un morto, ma diventano quaranta se l’informazione viene ripetuta altrettante volte in tv. Così salgono l’ansia e la paura in chi ascolta".

La politica è all’altezza della sfida?

"La maggior parte dei leader mondiali è impreparata. Trump o Boris Johnson fanno il loro gioco: il primo è un ottimo manager, l’altro un efficace propagandista. Ma il bene comune è altro. L’Europa non si è ancora ritrovata. Quanto a Conte, politico per caso, sta imparando un mestiere che non conosceva davanti a un’emergenza assolutamente inedita. Inedita per tutti, a essere onesti".

Corsi e ricorsi storici: anche stavolta il contagio arriva dall’Est.

"Vero. Ma pensiamo a come il giudizio sulla Cina e i cinesi sia cambiato in pochissimo tempo. Prima untori, poi segregati dietro i muri per ordine della dittatura comunista, infine l’esempio da seguire. Da noi addirittura i salvatori della patria: i medici di Pechino ci insegnano come contenere l’epidemia. Nell’età dei social accade tutto e il contrario di tutto in un batter di ciglia".

Come fa la gente comune a capire?

"Bisognerebbe avere una conoscenza analitica dei fenomeni. Nel 1630 l’illuminato cardinale Borromeo si affidò alla Misericordia per scongiurare il contagio della peste. Ci furono grandi processioni in cui ciascuno passò all’altro la malattia: il castigo di Dio per i servi infedeli. Oggi papa Bergoglio si raccomanda alla Misericordia ma i fedeli lo ascoltano da casa: un beneficio dell’anima per chi crede, senza controindicazioni. Ogni situazione va relativizzata".

Le vittime però sono reali, non un’entità astratta. Difficile leggere questi fatti con gli occhiali dello studioso...

"Lo so. I camion militari che di notte trasportano le bare, i medici che cadono in prima linea, gli ospedali da campo: sembra di vedere le foto in bianco e nero dell’influenza spagnola, un secolo fa. La storia si ripete dalla notte dei tempi. Fame, guerre, epidemie: il fantasma dei Cavalieri dell’Apocalisse si materializza. Ma oggi la scienza possiede antidoti capaci di darci speranze e certezze".

È ottimista?

"In estate piena ne usciremo. E questa esperienza tragica lascerà un’eredità positiva. Saremo tutti più maturi, specialmente i ragazzi – abituati ad avere tutto – impareranno una lezione nuova: esistono anche i no, i divieti assoluti, le proibizioni ferree. E non sono discutibili".

Come vede gli italiani affacciati ai balconi?

"Nel Medioevo c’erano rimedi empirici al contagio: il fuoco purificatore annullava la corruzione dell’aria, causa delle epidemie. Oggi i rimedi sono sociali: si canta l’inno di Mameli, si prende l’aperitivo alla finestra, si dice il rosario davanti alla tv sintonizzata sul canale cattolico. Continuiamo a essere umani con rituali che servono a esorcizzare la paura. Indispensabili, ciascuno a suo modo".