Probabilmente ci è sfuggito qualcosa, o magari siamo semplicemente di un’altra epoca, il mondo è andato avanti e non ne siamo accorti. Ma abbiamo sempre saputo che nelle difficoltà gli sforzi si devono moltiplicare, e se si è sempre fatto dieci, ecco, in quel periodo è il caso di fare venti. Non la deve invece pensare così il ministro del Lavoro, la grillina Nunzia Catalfo, che in conseguenza del’emergenza Coronavirus ha proposto una riduzione dell’orario di lavoro, ovviamente a parità di salario. Le motivazioni sono varie, come i termini: si parla di "rimodulazione", di "corsi di formazione", "nuove esigenze organizzative". Il lessico in questi casi viene sempre in aiuto. Se ne occuperà il decreto di Maggio (ex decreto Aprile). Per sostenere i costi dell’operazione si dovrebbe attingere a un fondo istituito presso il ministero. In sostanza pagherà Pantalone. Ora, al di là del merito della vicenda, dei suoi aspetti tecnici e perfino delle buone intenzioni della ministra, il dubbio è proprio nel messaggio che lo Stato darebbe al Paese: possibile che in tutto questo sconquasso ci si possa permettere il lusso di lavorare meno? Quando l’Italia si è tirata fuori dai guai, e si prende sempre come esempio il dopoguerra, è perché tutti si sono rimboccati le maniche e hanno moltiplicato gli sforzi. Senza guardare agli orari, alle paghe e alle garanzie. Nessuno si salva da solo, è la vulgata corrente. Si, ma non stando sul divano.

