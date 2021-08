Roma, 29 agosto 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento del Covid in Italia, mentre si susseguono le chiusure di locali dove centinaia di persone si ammassano a ballare senza mascherina. Gli ultimi episodi a Misano Adriatico (Rimini) e Arezzo. Ieri i contagi da Coronavirus hanno registrato un calo rispetto ai giorni precedenti (qui il bollettino completo del 28 agosto), ma la situazione viene tenuta sotto stretto controllo anche in vista della ripresa della scuola. Dal 1° settembre, poi, scatterà l'obbligo del Green pass anche sui treni e sugli aerei, ma i no vax minacciano di bloccare le stazioni. Intanto sembra ormai certo che la validità del certificato verde diventerà di 12 mesi.

Bollettino Covid del 29 agosto

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati e la tabella in Pdf)

Regioni / Toscana

Sono 528 i nuovi casi in Toscana nelle ultime 24 ore (511 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico), che portano il totale dei contagi a 270.534. L'età media dei nuovi contagiati è di 36 anni, mentre è pari al 7,5% la percentuale dei positivi sui 7.016 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo). Si registrano due nuovi decessi in provincia di Grosseto. Gli attualmente positivi sono 11.580. I ricoverati sono 472 (12 in piùrispetto a ieri), di cui 53 in terapia intensiva (+6).

Cala di qualche centinaio, rispetto a ieri, il numero dei positivi al Covid in Veneto, che registra 513 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si contano anche due morti. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 453.901, mentre quello delle vittime a 11.683. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 12.939 (+130). Quanto ai dati clinici, sono in calo i posti letto occupati dai malati nelle aree mediche, 214 (-6), rimangono invece invariati i pazienti in terapia intensive, attualmente 51.

In Puglia sono stati registrati 198 casi su 10.156 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell'1,9%. Da segnalare anche un decesso. I nuovi positivi sono 64 nel Leccese, 50 nella provincia Bat, 37 nella provincia di Bari, 22 nel Foggiano, 16 nel Brindisino, 5 nel Tarantino, 4 residenti fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.259.637 test e sono 4.683 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi è di 263.229 e sono 251.843 i pazienti guariti.