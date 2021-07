Roma, 20 luglio 2021 - I contagi Covid riprendono la corsa, ma lo scenario è cambiato rispetto al passatto (con vaccinazioni e green pass). Al momento i riflessi sul dato delle ospedalizzazoni restano limitati e forse già questa settimana potrebbero arrivare le modifiche ai parametri per stabilire i colori delle Regioni. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa spiega: "Dobbiamo dare importanza ai ricoverati e alle terapie intensive e non tanto ai contagiati". Oggi nuovo aggiornamento con il bollettino di Ministero della Salute, Protezione civile e Regioni su incremento dei casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive.

Intanto, l'obbligo vaccinale, in particolare per il personale scolastico, torna a dividere le forze politiche nel Governo: il Pd ne chiede l'applicazione per i prof ma dalla Lega arriva un 'no'. E poi c'è il nodo dell'applicazione del green pass. Domani i passaggi chiave in conferenza Stato-regioni, cabina di regia e Consiglio dei ministri. In totale le persone completamente vaccinate in Italia, ovvero che hanno completato il ciclo, sono 27.581.936, il 51,07 % della popolazione over 12. Nelle ultime 24 ore le somministrazioni della prima dose sono tornate sopra quota 100mila.

Il bollettino Covid del 20 luglio

Le regioni / Veneto

Continua la crescita dei nuovi casi in Veneto. Sono 600 quelli registrati nelle ultime 24 ore. In crescita anche il numeri dei ricoveri: quattro in più quelli in area non critica e tre in più nelle terapie intensive. Non si registrano nuovi decessi.

Toscana

In Toscana sono 169 in più rispetto a ieri i casi di positività al Coronavirus. Di questi 163 sono confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico. Oggi sono stati eseguiti 6.052 tamponi molecolari e 5.335 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,5% è risultato positivo. Sono invece 4.921 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 2.335, +5,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 85 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi.

Umbria

Ancora un giorno con numeri in salita in Umbria. Sono infatti 76 i nuovi casi accertati e dieci, uno in più, i ricoverati negli ospedali, con un paziente in terapia intensiva (dato stabile). Resta invece fermo il numero dei morti, 1.424 dall'inizio della pandemia, e sono stati accertati altri 32 guariti, con gli attualmente positivi ora a 764, 44 in più rispetto a lunedì. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.308 tamponi e 3.113 test antigenici, con un tasso di positività in salita all'1,4% (era uno per cento lunedì).

Le altre regioni

In Alto Adige 39 nuovi casi, in Basilicata 28.