Roma, 19 luglio 2020 - Il nuovo bollettino sull'andamento da Coronavirus in Italia regista numeri in calo rispetto a ieri: sono infatti 219 i nuovi casi, mentre i morti sono solo tre. Intanto, se nel nostro Paese si registrano piccoli focolai (come a Riccione e Ferrara), nel resto del mondo il Covid continua la sua corsa segnando un nuovo record giornaliero di casi: oltre 259mila positivi. Il continente americano resta in primo piano, con oltre 7,3 milioni di casi e 151.531 infezioni nelle ultime 24 ore, segue l'Europa, con oltre tre milioni di infezioni e 206.000 morti. Tra le vittime eccellenti c'è anche monsignor Henrique Soares da Costa, vescovo di Palmares, nello Stato brasiliano del Pernambuco. L'alto prelato, 57 anni, era ricoverato in ospedale dal 4 luglio scorso.

Il bilancio del 19 luglio

Vittime al minimo storico dall'inizio dell'emergenza Covid nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore sono decedute solo tre persone positive. Non succedeva dallo scorso febbraio. Il numero complessivo dei morti ora è di 35.045. I nuovi casi sono invece 219, che portano il totale dei contagi a 244.434. I guariti sono 143 (ieri 323) per un totale di 196.949. Le infezioni in corso hanno registrato un +72 (ieri -88) e ora sono relative a 12.440 pazienti, ripartite tra 743 ricoverati (-14 rispetto a ieri), 49 malati in terapia intensiva (50 ieri) e a 11.648 in isolamento domiciliare (ieri 11.561). Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore ammonta a 35.525, per un totale di 6.238.049.

Tutti i dati dalle regioni

Dei 219 nuovi casi maturati 51 riguardano l'Emilia Romagna, 48 il Veneto e 33 la Lombardia. Sono quattro le Regioni a non aver registrato nuovi casi: Marche, Umbria, Valle d'Aosta e Molise.

Lombardia

Sono 33, di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 'debolmente positivi', i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. I tamponi effettuati sono 7.039, su un totale complessivo di 1.202.207. I guariti/dimessi: 71.464 (+48, di cui 69.459 guariti e 2.005 dimessi); in terapia intensiva sono 22, uguale al dato del giorno precedente. I ricoverati non in terapia intensiva: 148 (-1). Oggi non si registra nessun decesso (non accadeva dal 22 febbraio scorso), il totale resta quindi fermo a 16.788. I nuovi casi per provincia: Milano 7 di cui 4 a Milano citta'; Bergamo 7; Brescia 6; Como 1; Cremona 3; Monza e Brianza 7; Pavia 1; Varese 1, e nessun caso a Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio.

Emilia Romagna

Sono 51 i nuovi casi di positività scoperti nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Secondo i dati diffusi dalla Regione sono stati scovati con 2.730 tamponi, 42 sono asintomatici e la gran parte di loro fa parte di focolai già noti o sono appena rientrati dall'estero e quindi sottoposti al test. Non si è registrato nessun decesso. I casi attivi sono 1.266 (32 in più di ieri), ma calano i ricoverati nei reparti Covid (81, -4), ai quali si aggiungono le otto persone che restano ricoverate in terapia intensiva. Le province dove è stato riscontrato il maggior numero di casi sono Reggio Emilia (11) e Ravenna (9).

Le altre notizie di oggi

