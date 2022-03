Covid oggi Italia, il bollettino del 5 marzo: contagi e morti regione per regione

Roma, 5 marzo 2022 - Prende forma il bollettino Covid di oggi 5 marzo, con i nuovi dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione. I dati dalle regioni mostrano un trend stabile dei nuovi casi, a tratti in lieve rialzo (sotto l'aggiornamento regione per regione in tempo reale). Oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza ha parlato della discesa "costante dei dati registrata nelle ultime settimane. Venivamo da numeri altissimi - ha spiegato Speranza - siamo stati a quasi 2.000 casi ogni 100.000 abitanti, gli ultimi dati, annunciati ieri dall'Iss, ci parlano di un dato di poco superiore a 400 casi, quindi c'è stata una discesa molto significativa ma dobbiamo continuare con questo percorso, i vaccini sono lo scudo essenziale". "Dobbiamo continuare - ha sottolineato Speranza - con un atteggiamento di cautela e attenzione e penso che l'utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi sia ancora molto importante quindi fiducia, guardare avanti, ma con i piedi per terra e un passo alla volta". Infine il ministro della Salute ha rilanciato l'invito a vaccinarsi: "Ci sono anche nuovi strumenti a nostra disposizione, come sapete da qualche giorno c'è Novavax disponibile, con una tecnologia diversa che può convincere persone che non hanno ancora fatto questa scelta".

"Io penso che dobbiamo valutare passo dopo passo. L'impegno del governo è quello di superare lo stato d'emergenza. E superare lo stato d'emergenza non significa d'un tratto magicamente essere fuori da ogni vincolo, perché il Covid continua ad essere una sfida con cui fare i conti", ha però aggiunto Speranza a proposito della possibilità di abolire il green pass dopo il prossimo 31 marzo. Noi siamo molto più forti rispetto al passato perché abbiamo fatto una bellissima campagna di vaccinazione - ha sottolineato il ministro - Avere oltre il 91% di persone che ci hanno seguito in questa campagna di vaccinazione mette il nostro Paese in condizioni molto diverse rispetto al passato e noi stiamo piegando questa curva di Omicron grazie ai vaccini senza chiusure generalizzate. Per cui proseguirà il confronto tra di noi nel governo e fra governo e parlamento e valuteremo la strada migliore ma il percorso è ancora, per quanto mi riguarda, un percorso di fiducia verso una fase nuova ma di gradualità perché questo è il metodo che ci siamo dati e finora ha portato a risultati che sono sotto gli occhi di tutti".

Lieve risalita dei contagi in Lazio, dove si registrano ggi 3.934 nuovi casi (+232 rispetto a 24 ore fa) a fronte di 9.264 tamponi molecolari e 29.497 tamponi antigenici per un totale di 38.761 tampon effettuati. Altri 5, contro i 20 di ieri. I ricoverati sono 1.126 (-43), 92 le terapie intensive (+1) e +6.843 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.876.

Il Veneto scende sotto quota 50 mila per i malati attuali di Covid-19, con 49.628 positivi, 706 in meno rispetto a ieri. Prosegue la discesa della curva dei contagi, oggi 3.866, con il totale a 1.349.041. Si contano 14 decessi, con 13.893 morti complessivi. Prosegue la discesa degli indicatori clinici: nei reparti non critici si va sotto la soglia dei 900 pazienti, con 898 ricoveri (-28), e 83 (-4) nelle terapie intensive. La campagna vaccinale segna 7.280 somministrazioni nella giornata di ieri, in gran parte (5.773) terze dosi/booster. La popolazione 'over 12' che ha effettuato due dosi è pari all'88,3%, quella con la terza è al 71,1%. Nella fascia pediatrica la prima dose copre il 32,7%, la seconda il 29,5%.

Sono 3.866 i nuovi contagiati in Campania, di cui 2.984 positivi all'antigenico e 882 positivi al molecolare. I test eseguiti sono stati 29.849, di cui 18.949 antigenici e 10.900 molecolari. Sei le vittime nelle ultime 48 ore, due deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili 636; Posti letto di terapia intensiva occupati 34; Posti letto di degenza disponibili 3.160; Posti letto di degenza occupati 648.

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 2.699 su 23.215 test di cui 6.525 tamponi molecolari e 16.690 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,63% (50,0% sulle prime diagnosi).

Sono 2.056 i nuovi casi di Covid in Emilia-Romagna, su un totale di 11.388 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.598 molecolari e 4.790 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 18%. La Regione comunica putroppo ulteriori 14 vittime. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 68 (+2 rispetto a ieri, pari al 3%), l'età media è di 63,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.167 (-26 rispetto a ieri, -2,2%), età media 74,6 anni.

Nell'ultima giornata, sono 1.533 i casi registrati nelle Marche e l'incidenza ogni 100mila abitanti è salita da 584,38 di ieri a 602,03. Tra i positivi sono 248 i sintomatici; i casi comprendono 501 contatti stretti di positivi, 401 contatti domestici, 29 in ambiente di scuola/formazione, 3 in ambiente di vita/socialità, 2 ciascuno in setting lavorativo, assistenziale, sanitario. In tutto eseguiti 4.796 tamponi di cui 3.497 nel percorso diagnostico con un 'record' di positivi al 43,8%, e 1.299 nel percorso guariti.

In Sardegna nelle ultime 24 ore si registrano 1.301 casi confermati di positività al Covid - di cui 1.094 diagnosticati da antigenico - circa un centinaio in più rispetto alla precedente rilevazione. Processati 9.673 tamponi, tasso di positività al 13,4%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (-2), mentre i ricoverati in area medica sono 317 (-10). Le persone in isolamento domiciliare sono 24620 (-172). Si registrano sei decessi: un uomo di 88 e una donna di 99 anni della provincia di Sassari; una donna di 95 e un uomo di 98 anni della provincia di Oristano; due uomini di 72 e 84 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

In Umbria i nuovi casi sono 987, nella Provincia di Bolzano 485, in Molise 327. Tre decessi e 548 nuovi casi in Basilicata. Altri 1.006 contagiati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, a fronte purtroppo di 9 vittime. Sono 719 i nuovi casi di Covid in Friuli Venezia Giulia dove si registra un ulteriore decesso. Nessuna vittima e 59 contagiati in Valle d'Aosta.