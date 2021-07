Roma, 26 luglio 2021 - Tornano a salire i numeri delle ospedalizzazioni causa Covid, anche se a ritmi molto più blandi rispetto al passato. Oggi il nuovo punto della situazione verrà fornito con gli aggiornamenti del bollettino di Ministero della Salute, Protezione civile e Regioni, anche per ciò che riguarda attualmente positivi, casi totali, morti e guariti. Comunque, dopo settimane di calo seguite da stabilità, per la prima volta mostra un aumento dell'1%, a livello nazionale, la percentuale di posti letto in reparto occupati da pazienti affetti da Coronavirus. Raggiunge infatti il 3%, dopo l'incremento dei contagi dei giorni scorsi. Dai dati del monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornato al 25 luglio, resta ancora stabile dai primi di luglio, e pari al 2%, il numero delle terapie intensive occupate da pazienti Covid.

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus, ha sottolineato: "A parità di casi abbiamo circa il 50% di ospedalizzazioni e terapie intensive in meno rispetto alle precedenti ondate", grazie al vaccino. L'efficacia del farmaco anti-Covid - ha spiegato - "è maggiore per evitare ospedalizzazioni e decessi, ma c'è una buona efficacia anche nel prevenire l'infezione: 88% con due dosi. Nella seconda e nella terza ondata per ogni mille pazienti positivi avevamo il 5% che veniva ricoverato in ospedale e lo 0,5% che andava in terapia intensiva. Oggi la percentuale dei ricoverati si è ridotta dal 5% al 2%, quella di chi va in terapia intensiva si è ridotta dallo 0,5% allo 0,27%. Nelle ondate precedenti, a parità di casi, avremmo avuto il doppio di persone ricoverate e in terapia intensiva".

Sommario

Il bollettino del 26 luglio

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella Pdf

Le regioni / Veneto

Sono 407 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Segnalato anche un decesso, con il totale a 11.632. Crescono e superano quota 10.000 (precisamente 10.081, +354 da ieri) gli attualmente positivi. Negli ospedali la situazione è stabile con un ricoverato in meno (160) nei reparti non critici e uno in più (20) nelle terapie intensive.

Sono 361 i nuovi casi in Toscana nelle 24 ore su 5.225 test di cui 4.124 tamponi molecolari e 1.101 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,91% (13,6% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei casi è minore (erano 513) ma a fronte di meno della metà dei test (erano 12.082), facendo così crescere notevolmente il tasso dei nuovi positivi (era 4,25%). Una vittima, stabili le terapie intensive.

In Puglia sono stati registrati 4.189 test e sono stati trovati 56 casi positivi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 21 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 2 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce.

Le altre Regioni

In Abruzzo sei contagi, 5 in Alto Adige, 11 in Valle d'Aosta, 10 in Basilicata.