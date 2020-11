Roma, 29 novembre 2020 - Il bollettino con i dati delle ultime 24 ore di Regioni e Ministero della Salute sul Coronavirus in Italia. Gli aggiornamenti su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricovri e terapie intensive. Intanto nelle grandi città delle Regioni che da 'zona rossa' sono passate alla meno grave 'fascia arancione', come Torino e Milano, è folla da record per lo shopping di Natale. E proprio sul nodo delle feste si concentrerà la Conferenza delle Regioni, che è stata convocata in seduta straordinaria per domani alle 17 con all'ordine del giorno l'esame delle proposte sulle misure da adottare con il prossimo Dpcm.

Il bollettino del 29 novembre

Le regioni / Veneto

Sono 2.617 i positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale dei contagiati da inizio pandemia a 143.589. Attualmente sono positive 79.711 persone. I deceduti salgono di 33 unità, portando il totale a 3.677.

Toscana

"I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 908 su 14.376 tamponi molecolari e 1.942 test rapidi effettuati", ha anticipato in mattina il presidente della Regione Eugenio Giani su Facebook. I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 4,4% e raggiungono quota 56.403 (55% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.557.825, 14.376 in più rispetto a ieri, di cui il 6,3% positivo. Sono invece 6.096 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.942 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 43.544, -3,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.868 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 278 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 38 nuovi decessi: 16 uomini e 22 donne con un'età media di 79,9 anni. Alcuni dei decessi comunicati agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore si riferiscono a morti avvenute nelle settimane scorse. L'età media dei 908 casi odierni è di 48 anni circa (l'11% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più).

Marche

Sono 518 i positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche su 1.921 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi. Complessivamente sono stati testati 3.451 tamponi, compresi anche 1.530 nel percorso guariti. La provincia di Pesaro Urbino è quella con più casi con 147, seguita da Macerata con 122, Ancona con 97, Ascoli Piceno con 70, Fermo con 56, oltre a 16 da fuori regione. Questi casi comprendono 68 soggetti sintomatici.

Il governatore Acquaroli negativo al test

Umbria

Ancora un giorno con i guariti dal Covid, 515, 14.903 totali, che superano i nuovi casi, 310, 23.740, in Umbria. Cinque sono stati i morti nell'ultimo giorno, 394, con gli attualmente positivi ancora in discesa, da 8.653 a 8.443, meno 210. I tamponi analizzati sono stati 3.232, 416.050 con un tasso di positività pari al 9,59 per cento (ieri era 8.16). Leggera crescita per i ricoverati in ospedale, ora 421, cinque in più di ieri, 65 dei quali (uno in più) in terapia intensiva.

Basilicata

Altri 188 nuovi contagi sono stati accertati in Basilicata a fronte dei 1.446 tamponi processati nella giornata di ieri. Diciannove contagi si riferiscono a cittadini residenti fuori regione. Venticinque dei casi di giornata arrivano dal comune di Maschito, nel materano. Si registrano altri tre decessi, mentre sono 60 le persone che hanno superato l'infezione. I ricoveri, in lieve aumento, salgono a 166, di cui 25 in terapia intensiva.