Roma, 31 marzo 2021 - Tra la voglia di riaperture e la spada di Damocle delle restrizioni si inserisce come ogni giorno il bollettino sul Coronavirus in Italia. I dati di oggi vengono diffusi come di consueto dopo le 17 dal ministero della Salute, in collaborazione con la Protezione Civile. La curva dei contagi Covid ieri ha fatto segnare una prevedibile risalita dopo il fisiologico calo del lunedì. Se il tasso di positività si è rivelato in calo, ad allarmare è stato il numero dei morti (529 nelle 24 ore in esame), in forte aumento rispetto al giorno precedente. I primi dati di oggi, che giungono dalle regioni, non sono rassicuranti e mostrano una crescita sensibile dei nuovi casi in Veneto, Toscana e Marche.

Sul tavolo del Cdm, che segue la cabina di regia politica, il nuovo decreto Covid con la proroga delle restrizioni dopo Pasqua. Nella maggioranza è aperto il confronto sulle riaperture. "Saranno graduali e partiranno da aprile", ha detto il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia. Tra le ipotesi quella di far ripartire bar e ristoranti a pranzo, magari dopo metà mese (intorno al 20) e solo laddove i dati lo consentano. Ma non tornerà la zona gialla, tutta Italia resterà divisa tra rosso e arancione fino a maggio (il provvedimento scade il 30 aprile). Il decreto dovrebbe contenere, quello sì, un meccanismo per le riaperture, che consenta di allentare le misure in relazione al migliormento dei dati. Pressoché sicura la ripartenza delle scuole, anche in zona rossa. Ma in Lazio, dove il disco verde è già arrivato, è caos con i presidi che denunciano l'assenteismo di prof e bidelli.

Capitolo vaccini. Attesa oggi un nuovo pronunciamento su AstraZeneca (che ora si chiama Vaxzevria), dopo i nuovi dati su ipotetici effetti collaterali emersi in Germania. I laender tedeschi hanno momentaneamente sospeso la somministrazione agli under 60, salvo che non ci sia una valutazione medica favorevole. E mentre il commissario Figliuolo sollecita la Lombardia ("Il buon esito della campagna nazionale dipende da qui"), buone notizie arrivano sul fronte delle dosi: circa 500mila del vaccino Moderna arrivano tra stasera e domani nell'hub militare di Pratica di Mare, da dove saranno poi distribuite nelle varie regioni.

Nel frattempo, uno studio condotto dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) mostra come la vaccinazione di tipo Mrna (i sieri Pfizer e Moderna, per intenderci) sia in grado di spezzare la catena del virus. In altre parole: i vaccinati non sono contagiosi, dopo la seconda dose il rischio di contrarre l'infezionie (e quindi di trasmetterla) risulta ridotto del 90%.

News regioni

Più che raddoppiati i nuovi contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore: sono 2.317 (ieri 1.130) su 43.886 tamponi effettuati, con un'incidenza del 5,28%. Altri 35 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 38.697, i ricoverati sono 2.241 di cui 1.942 in area non critica (+45) e 299 quelli in terapia intensiva (-3).

Toscana

Nuovi casi in rialzo in Toscana: il governatore Eugenio Giani riferisce di 1.538 contagi su 29.060 test nelle ultime 24 ore (ieri 1.180). "Il tasso dei nuovi positivi è del 5,29% sul totale dei tamponi e del 15,0% sulle prime diagnosi", scrive sui social anticipando i dati.

Marche

Boom di contagi nelle Marche: sono 807 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 333 di ieri. Il tasso di positività balza al 23,4% (3.452 tamponi, molecolari e antigenici nel percorso per le nuove diagnosi). IIeri il dato era stato del 10,7%.

