Roma, 22 dicembre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, che oggi verranno comunicati assieme ai dati dei test antigenici: il ministero della Salute, infatti, ha accolto la richiesta della Regione Piemonte di riallineare il bollettino nazionale ai dati comprensivi anche dei test antigenici, e non solo di quelli molecolari. Nel frattempo, mancano sempre meno giorni a quello che è stato definito il V-Day: domenica 27, infatti, inizieranno le somministrazioni del vaccino anti-Covid allo Spallanzani, dove si sono verificati i primi due casi di Coronavirus in Italia, e a ricevere la prima dose sarà proprio una infermiera dell'Istituto di Roma. Nonostante si intraveda la fine del tunnel, la variante del Covid continua a destare preoccupazioni e Pfizer-Biontech e Moderna hanno annunciato di aver iniziato a testare i loro vaccini proprio sulla mutazione del virus. E restano tanti gli italiani bloccati in Gran Bretagna, dopo che domenica sono stati sospesi i voli con il Regno Unito, a seguito dell'individuazione della variante: sui social esplode la rabbia degli utenti, che lamentando di come lo stop ai voli, un provvedimento "proclamato come un'azione per proteggere gli Italiani", abbia invece abbandonato "migliaia di cittadini in un paese che non è il loro".

Decreto Natale: la circolare del ministero in Pdf. Spostamenti ok per chi fa volontariato

Covid, il bilancio del 22 dicembre

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute.

I numeri delle Regioni

A breve qui la tabella pdf.

Le notizie locali / Veneto

Sono 3.082 i nuovi casi di Coronavirus in Veneto (il 5% dei 59 mila tamponi effettuati) nelle ultime 24 ore, per un totale di 222.588 positivi dall'inizio dell'emergenza ad oggi. Salgono a 3.286 le persone a oggi ricoverate, 379 delle quali in terapia intensiva (piu' 4 rispetto a ieri). Decedute 150 persone per un totale di 5.631 decessi dall'inizio dell'emergenza ad oggi.

Puglia

In Puglia sono stati registrati 876 casi positivi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 974.063 test. 26.726 sono i pazienti guariti. 53.292 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 82.263.

Toscana

In Toscana sono 116.544 i casi di positività al Coronavirus, 309 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 101.212 (86,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti sono in totale 1.806.133, 8.563 in più rispetto a ieri, di cui il 3,6% positivo. Sono invece 2.920 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 6.233 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 11.837, -4,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.116 (34 in meno rispetto a ieri), di cui 175 in terapia intensiva (10 in meno). Oggi si registrano 22 nuovi decessi.

Le altre regioni

Sono 363 i positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche. In Basilicata invece sono 76 i nuovi positivi.

Le altre notizie di oggi

Infermiera sviene dopo il vaccino: il video e la fake news sulla morte di Tiffany Dover

Il Covid contagia anche l'Antartide: non è più 'virus free'

La ricerca anti Covid dai feti abortiti. Il Papa apre: "È moralmente lecita"