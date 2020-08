Roma, 23 agosto 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. C'è molta attesa sui dati di oggi, dal Ministero della Salute, su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, dopo che ieri è stato superato il tetto dei mille positivi al Covid19. La curva epidemica continua quindi a salire da giorni, anche se il ministro della Salute Roberto Speranza assicura che "non ci sarà un nuovo lockdown" e il virologo Giorgio Palù afferma: "Basta allarmismi". E aggiunge: "Contagi ce ne saranno sempre. Dobbiamo convivere con questo virus senza andare in panico". L'attenzione è alta sui rientri dalla vacanze e, a tal proposito, oggi è risultato positivo al Covid19 il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, dopo il rientro dalla Sardegna. Anche sul fronte migranti e dei contagi importati è polemica e, visti gli sbarchi delle ultime settimane, il governatore della Sicilia Nello Musumeci ha firmato un'ordinanza per mandare "via dalla Sicilia tutti i migranti entro domani". Ma il Viminale frena: "Non è competenza regionale". Intanto, in due comunità di Agrigento sono risultati positivi 19 migranti.

Covid, il bilancio del 23 agosto

Lombardia

Boom di positivi in Lombardia: 239 nuovi casi di Coronavirus e 4 morti. Dei nuovi contagi, 89 sono a Milano provincia e 50 nella città di Milano. Intanto, restano gravi ma stabili le condizioni del 17enne di Albano (Bergamo), ricoverato nel reparto di terapia intensiva Covid del Policlinico di Milano, e questa mattina il tampone effettuato dai medici è risultato negativo, così come ai 23 l parenti e amici del ragazzo.

Lazio

Ancora un alto numero di positivi al Coronavirus nel Lazio: "oggi 184 casi e un decesso, di cui il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%)". E' quanto spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, che aggiunge: "I casi diminuiscono rispetto a ieri ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24h. Lavoro straordinario dei nostri operatori sanitari e record di accessi ai drive-in. Tenuta del sistema dei laboratori Coronet, rete efficace ed efficiente. Questo lavoro così capillare è uno stress test utile per la ripresa di settembre". E sui rientri dalla Sardegna, l'assessore conclude: "Siamo pronti alla reciprocità con la Sardegna, per garantire la sicurezza che è l'obiettivo comune. Eventuali positivi agli imbarchi in Sardegna vanno trasferiti in continente in maniera protetta".

Toscana

In Toscana sono 11.175 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (17 identificati in corso di tracciamento e 42 da attivita' di screening). L'età media dei 59 casi odierni è di 34 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 65% è risultato asintomatico. Delle 59 positività odierne, 11 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna), più 3 contatti di rientri dei giorni scorsi (2 Malta, 1 Croazia). Mentre 11 casi sono ricollegabili a rientri dalla Sardegna, 4 da altre regioni italiane. Un caso è riferibile a un cittadino residente fuori regione, la cui positività è stata notificata in Toscana. Gli attualmente positivi sono oggi 980, +5,6% rispetto a ieri. Non si registrano nuovi decessi.

Le altre Regioni

Nelle Marche calano i positivi: 5 nuovi casi di Coronavirus. In Veneto sono 145 in più i casi di tampone positivo, rilevati nelle ultime 24 ore. Sono 13, invece, i nuovi casi di Covid-19 in Alto Adige, su circa mille tamponi effettuati. Altri 20 positivi in Abruzzo, 33 in Puglia e 19 in Umbria. In Friuli Venezia Giulia 24 contagiati.

Le altre notizie

Nel nostro paese la curva si alza, ma anche nel resto del mondo la pandemia da Coronavirus non accenna ad arrestarsi e il numero dei casi supera quota 23 milioni. L'India ha raggiunto i 3 milioni di positivi (un milione dei quali solo nelle ultime due settimane), ma gli Stati Uniti restano il paese più colpito (5.668.105 contagi e 176.362 vittime), seguiti dal Brasile.

