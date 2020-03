Roma, 20 marzo 2020 - Se non lo fa il governo, "lo faremo noi". E con l’aiuto dell’esercito, se serve. Dalla Difesa c’è "disponibilità" a venire incontro alle richieste dei governatori. E se in Campania e Sicilia i militari sono già stati mobilitati, sono diversi i sindaci (Verona e Civitavecchia, per esempio) che avanzano la stessa sollecitazione. Dal Nord, ma non solo, si preme con forza sull’esecutivo Conte perché dia un ulteriore giro di vite alle restrizioni alla circolazione delle persone. Un provvedimento di limitazione della libertà personale che mai è stato preso in Italia fino ad oggi ma che ora, alla luce degli ultimi, raggelanti, dati sul contagio, sembra inevitabile.

Ieri, d’altra parte, è stato lo stesso premier a svelare che l’allungamento della quarantena è dato per scontato (attività aziendali e individuali del Paese, nonché la scuola). E di sicuro "nei prossimi giorni prenderemo scelte adeguate – ha spiegato –. Come sempre sarà determinante il parere degli scienziati". Perché, ormai, ci sono anche diversi ministri e dirigenti dei partiti a spingere per un irrigidimento delle regole. L’idea era varare un nuovo decreto del presidente nel fine settimana. Ma la spinta a intervenire si intensifica, tanto che un provvedimento potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Per i governatori, tuttavia, sarà sempre troppo tardi. Attilio Fontana, presidente della Lombardia, ha telefonato al premier al quale ha chiesto "misure più rigorose, con massiccio utilizzo dell’esercito come presidio, con chiusura degli studi professionali e degli uffici pubblici, salvo per le attività indifferibili. Fermo dei cantieri. E, ancora, un’ulteriore limitazione delle attività commerciali". I medici e gli infermieri in Lombardia "sono allo stremo – ha implorato Fontana –: mi rivolgo ai cittadini lombardi, tra un po’ non ci sarà più nessuno che vi può curare, fermatevi nelle vostre case".

Un appello disperato che in Friuli Venezia Giulia ha visto invece il governatore Massimiliano Fedriga firmare senza attese una nuova ordinanza che vieta (da oggi) di uscire per passeggiate o per attività sportive all’aperto, tenendo aperti solo farmacie, parafarmacie ed edicole. E anche in Emilia-Romagna Stefano Bonaccini non ha perso tempo. Ha chiuso parchi e giardini, ha posto lo stop a passeggiate, biciclettate e corsette al di fuori dello stretto necessario. E "in prossimità del proprio domicilio". Esattamente la direzione invocata da Lombardia, Veneto, Val d’Aosta.

"Se qualcuno mi viene a dire che rinunciare a fare jogging è un problema drammatico, lo prendo con me e lo porto a vedere i reparti ospedalieri", si è sfogato Bonaccini. Musica per le orecchie di Luca Zaia, dal Veneto, che punta sulla chiusura domenicale dei negozi, "io sarei per chiudere dal sabato pomeriggio".

Appena ieri lo stesso governatore chiedeva all’esecutivo di prendere provvedimenti a livello nazionale, sostenendo che le Regioni non potessero intervenire in questo senso, ma poi la decisione del Tar della Campania di ieri, che ha dato via libera all’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, ha sdoganato ogni prudenza. Adesso, dunque, i governatori chiedono l’aiuto dell’esercito, ma il Viminale frena. La ministra Luciana Lamorgese frena, confidando ancora nella ‘moral suasion’, nei cittadini che capiscano la necessità di ridurre drasticamente le uscite. Ma se così non sarà, arriveranno anche altri soldati a far rispettare le norme.