Roma, 2 maggio 2020 - In Europa il Coronavirus ha ucciso 140.000 persone. I morti accertati a livello globale sono oltre 235mila, la soglia delle persone guarite ha superato ieri il milione. Italia, Francia, Germania e Norvegia con Commissione e Consiglio europei lanciano 'World against Covid-19': un piano di cooperazione globale per un vaccino. L'iniziativa lunedì in una conferenza di donatori cercherà di raccogliere almeno 7,5 miliardi di euro. Intanto gli Usa registrano altri 1.883 decessi in un giorno legati al Covid-19, per un totale di quasi 65mila vittime. Autorizzato d'urgenza nel Paese l'uso del remdesivir, il farmaco antivirale nato per contrastare l'ebola. Intanto in Italia si guarda praticamente alla fase 3. "Con il rispetto delle regole, in alcuni territori si potrà rallentare notevolmente la curva del contagio e alcune attività potrebbero ripartire prima del previsto": così ieri il premier Giuseppe Conte su Facebook. Scatto in avanti del governatore Luca Zaia: alle giuste condizioni, "il Veneto può riaprire tutto". Secondo il presidente della Regione, si "andrà verso la riapertura differenziata tra le regioni".

Il patto per il vaccino

Il patto europeo per il vaccino anti-coronavirus è una iniziativa della Commissione europea, dei capi di stato e di governo di Italia, Francia, Germania e Norvegia, che insieme col numero uno del Consiglio Ue, annunciano un piano di cooperazione globale per la ricerca di un vaccino che azzeri il Covid-19, una mossa che coinvolgerà scienziati e autorità di normazione, industria e governi, organizzazioni internazionali, fondazioni e operatori sanitari. Il testo è firmato dal premier italiano Conte, dal presidente francese Emmanuel Macron, dalla cancelliera testa Angela Merkel. E da Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo, da Erna Solberg, primo ministro norvegese, da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.

L'appello del Papa

"Preghiamo oggi per i governanti, che hanno la responsabilità di prendersi cura dei loro popoli in questi momenti di crisi", ha detto il Papa, nell'introdurre la messa a Casa Santa Marta, citando "i capi di stato i presidenti di governo, i legislatori, i sindaci, i presidenti di regione. Che il Signore li aiuti e gli dia la forza perché il loro lavoro non è facile. Perché quando ci siano differenze tra loro capiscano che nei momenti di crisi devono essere molto uniti per il bene del popolo perché l'unità è superiore al conflitto".