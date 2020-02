Roma, 6 febbraio 2020 - Aumenta di giorno in giorno il numero dei morti e dei contagiati dal coronavirus che dalla città cinese di Wuhan si è diffuso in piu' di 25 Paesi. Ci sono un totale di 28.273 casi confermati e 565 decessi a livello globale, la maggior parte dei quali nella Cina continentale. Alcuni Paesi hanno visto un'impennata dei casi; il Giappone ha ora 45 casi, il numero più alto per un Paese al di fuori della Cina.

Proseguono intanto le misure restrittive adottate nel mondo per cercare di frenare la diffusione del contagio. Il governo di Taiwan ha vietato l'attracco nei suoi porti a tutte le navi da crociera. Il bando giunge dopo la conferma di una donna taiwanese tra le venti persone contagiate dal coronavirus su una nave da crociera in quarantena nei pressi di Yokohama in Giappone, e il divieto riguardera' tutte le navi da crociera, anche se non hanno visitato in precedenza Hong Kong, Macao o la Cina. Da oggi entra anche in vigore il bando del governo di Taiwan all'ingresso di tutti i cittadini cinesi sull'isola e l'imposizione di 14 giorni di quarantena a tutti i turisti in arrivo sull'isola che hanno di recente viaggiato in Cina, Hong Kong e Macao.

L'Arabia Saudita ha drasticamente vietato i viaggi verso la Cina per cittadini e residenti del paese. Lo ha dichiarato in una nota Direzione generale dei Passaporti. Secondo quanto riporta l'agenzia ufficiale saudita SPA, il divieto si applicherà a tutti i cittadini sauditi e a chi lo violerà sarà impedito rientrare nel regno.

Un appello all'unità e alla cooperazione viene dall'ambasciatore cinese in Italia, Li Junhua: "I veri amici si vedono nel momento del bisogno. L'epidemia si può prevenire, si può contenere, si può curare e non fa paura. Ciò che fa paura invece sono le bugie, il panico generato dai pregiudizi e dalle discriminazioni. Questi sono virus che causano ferite e perdite difficili da guarire e da sopperire. L'epidemia da nuovo coronavirus - conclude - non è una sfida

solo per la Cina, è un nemico per il mondo intero. Sono fiducioso che stando tutti sulla stessa barca, unendo le forze con un approccio scientifico, vedremo presto l' alba del giorno della vittoria sull'epidemia!».

In Italia oltre 24 mila persone sono state controllate con i termoscanner: nessun caso sospetto.