Roma, 30 marzo 2020 - Il picco non è ancora arrivato, ma la curva dei contagi si è appiattita e si parla di possibili date per le riaperture di attività produttive e scuole (solo in seconda battuta). Intanto stamani il premier Conte è stato ricevuto in udienza dal Papa. E' del tutto probabile che il presidente del Consiglio e Bergoglio nel faccia a faccia privato abbiano affrontato l'emergenza Coronavirus, tema che preoccupa tutti.

Morti 11 medici in due giorni

Si allunga il 'bollettino di guerra' dei medici caduti per Covid-19, in tutta Italia, che sale a ben 61 morti. In 48 ore si registrano infatti altri 11 nuovi decessi.

Medici a Brescia dalla Polonia

Altri medici arrivano in aiuto dai Paesi stranieri: oggi pomeriggio sbarcheranno con un volo umanitario 15 medici polacchi che aiuteranno i colleghi italiani nella lotta contro il Covid-19. Sono specialisti in terapia intensiva e rianimatori, tre squadre di medicina di emergenza che saranno operative agli Spedali Civili di Brescia. Un gesto concreto di solidarietà e di supporto all'Italia che sta affrontando una crisi sanitaria senza precedenti, si legge in una nota dell'ambasciata polacca a Roma.

Controlli: più di 6mila multati

Ieri (domenica) le forze dell'ordine hanno controllato 159.962 persone e 58.481 tra esercizi commerciali e attività. Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state 6.623 (il 34% in più rispetto alle 4.942 di sabato). sanzion ate 29 persone per il mamncato rispetto della quarantena.

Piemonte apre nuovo ospedale

Da oggi è anche operativo l'ospedale di Verduno (Cuneo), che la Regione Piemonte ha completato con qualche settimana d'anticipo per far fronte all'emergenza. Oggi l'arrivo dei primi venti pazienti nelle 55 camere e nei tre letti di terapia intensiva. 'Mettiamo questa struttura a disposizione di tutto il Piemonte - spiega in un video su Facebook il governatore Alberto Cirio - Accoglierà i pazienti che, superata la fase acuta, hanno necessità di continuare ad essere assistiti".

L'ospedale Fiera di Milano

"Da qui a fine settimana, fatta la sanificazione e formato il personale, questo diventerà un luogo dove ci saranno persone cui salveremo la vita. Questo è l'orgoglio lombardo", ha fatto sapere invece l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, in un video su Facebook girato durante un sopralluogo all'Ospedalefieramilano. "In soli 10 giorni questo è quello che siamo riusciti a creare, dobbiamo ringraziare Fondazione Fiera e operai e operaie che ci hanno lavorato", ha aggiunto Gallera mostrando i letti già presenti nel primo modulo della struttura.

Intanto sono attesi nel pomeriggio i primi pazienti che saranno ospitati nell'Hotel Michelangelo di Milano, dove sono a disposizione 300 camere per l'emergenza quarantena.

A Milano stop alle autopsie

Stop alle autopsie a Milano "fino alla fine dell'emergenza sanitaria" per "ragioni di sicurezza". Lo ha deciso il procuratore dapo di Milano, Francesco Greco. Ci sono ovviamente eccezioni come ad esempio i casi di omicidio volontario.

