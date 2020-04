Roma, 6 aprile 2020 - Anche oggi il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli fa il punto sull'epidemia di Coronavirus in Italia nella conferenza stampa in diretta video dalle 18. Borrelli, nel bollettino del 6 aprile, fornisce il bilancio sui contagi totali da inizio epidemia, malati, morti e guariti.

Medici morti

Sale intanto a 87 il numero dei medici morti per l'epidemia di Covid-19. Alla lista dei decessi, rende noto la Federazione degli Ordini dei medici, se ne aggiungono altri 8 avvenuti nel fine settimana. Positivo al Covis anche Magrini, direttore generale dell'Aifa. Intanto prende il via l'attività nell'ospedale gestito dal Policlinico e realizzato alla Fiera di Milano. Oggi sono arrivati i primi due pazienti. Si tratta di un uomo di 72 anni e una donna di 63 anni, entrambi provenienti da strutture del Milanese. Era previsto l'invio di un terzo paziente, proveniente dalla Bergamasca, ma nel primo pomeriggio si è preferito rimandare il trasporto per un aggravio delle sue condizioni.

Lombardia

I morti a causa del Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati 297. I decessi dall'inizio dell'emergenza sono con quest'ultimo aggiornamento 9.202. Lo ha reso noto l'assessore al welfare della Lombardia, Giulio Gallera. Ieri l'aumento dei morti rispetto al giorno precedente era stato di 249.

Veneto

E' stato intanto fornito il bollettino della Regione Veneto, dove i casi i positivi sono 11.588, 181 in più della rilevazione di ieri sera. Calano i malati in terapia intensiva che sono 322, 5 in meno. I decessi sono 10, dato che porta a 609 il totale delle morti. I pazienti in area non critica sono 1.602 (17 in più). I casi attualmente positivi sono 9.943, quelli dei negativizzati virologici 983. I deceduti in ospedale e in aree extra ospedale sono complessivamente 662. Il numero dei soggetti in isolamento è pari a 19.595. I dimessi sono 1.191.

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19