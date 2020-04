Roma, 14 aprile 2020 - Oltre 30mila persone sanzionate tra Pasqua e Pasquetta per il mancato rispetto delle misure di contenimento per far fronte all'emergenza coronavirus (qui il bollettino del 13 aprile) In particolare a Pasquetta sono state 16.545 - informa il Viminale - le persone sanzionate per aver violato i divieti di spostamento, 88 per aver fornito false dichiarazioni e 29 per violazione della quarantena. Sono state 252.148 le persone controllate e 62.391 esercizi commerciali: 146 titolari di attività sono stati denunciati e per 63 è stata disposta la chiusura. Dal canto suo la Polfer ha effettuato 64mila controlli nell'ultima settimana: 1.283 i viaggiatori sorpresi in viaggio senza un giustificato motivo e quindi sanzionati.

Dalla tartaruga al carro funebre: le più bizzarre idee anti-controlli

Sul fronte dei controlli si apre una polemica a Milano. Il sindaco Sala: "Troppi in giro? Il 95% dei fermati è in regola. Se il problema è Milano facciano qui i test sierologici".

L'analisi dei dati del 13 aprile

I medici morti sono 115

Altri sei medici hanno perso la vita per l'epidemia di Covid-19. Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna costantemente la lista dei decessi includendo medici in attività, medici pensionati e medici pensionati richiamati in attività o comunque impegnati nell'emergenza. Il totale dei morti tra i camici bianchi sale così a 115. Sono deceduti fra gli altri Fabio Rubino (medico palliativista), Giovanni Stagnati (odontoiatra) e Giovanni Delnevo (cardiologo).

Ipotesi riapertura: il 4 maggio via libera alle persone

Deceduti 8 farmacisti

Un altro farmacista è morto dopo aver contratto il Covid-19. È Antonio Tilli, direttore della Farmacia Comunale di Pontassieve. Lo rende noto il presidente di Assofarm Venanzio Gizzi in un comunicato. Sale così a 8 il totale dei farmacisti deceduti dall'inizio dell'epidemia.

Piemonte, il virus va via più piano

In Piemonte il contagio da coronavirus "sta andando via più lentamente" rispetto alle altre regioni. Lo sostiene il governatore Alberto Cirio a Rai Radio 1.

In Basicilata zero contagi

Per la oprima volta dall'inizio dell'emergenza in Basilicata non si sono registrati nuovi contagi.

Nelle Marche 45 nuovi contagi

Zaia: "Ci giochiamo il futuro

"Il lockdown non esiste più perché sono state autorizzate delle imprese a riaprire e altre col silenzio assenso. Adesso bisogna investire sulla salute dei cittadini, la fase 2 è iniziata, questo mese ci giochiamo il futuro anche della nostra vita". Lo ha detto il governatoire del Veneto, Luca Zaia. Il governatore poi è tornato sull'abolizione del limite dei 200 metri da casa per chi esce a sgranchirsi le gambe, che la nuova ordinanza ha di fatto abolito: "Valuterò il da farsi nelle prossime 24 ore, se mi arriveranno ancora foto di scampagnate lo ripristinerò". Poi ha annunciato di valutare un'ordinanza per lo svuotamento dei magazzini delle aziende".