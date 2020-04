Roma, 8 aprile 2020 - Muore un altro operatore sanitario nell'emergenza Coronavirus. Sempre più pesante il bilancio dei medici deceduti: sale a 96 secondo l'elenco pubblicato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, a cui si è aggiunto Nabeel Khair, medico di famiglia di origine palestinese che lavorava nel Nuorese.

Nella lista, sottolinea il presidente Filippo Anelli, "si è deciso di includere tutti i medici, pensionati o ancora in attività, perché per noi tutti i medici sono uguali. Alcuni dei medici pensionati, inoltre, erano rimasti o erano stati richiamati in attività; alcuni avevano risposto a una chiamata d'aiuto. Non si smette mai di essere medici".

Vercelli, 35 morti nella casa di riposo, indaga la procura

Sono stati 35 nelle ultime settimane i decessi in una casa di riposo di Vercelli. Difficile dire con certezza quanti siano quelli connessi al Coronavirus. La procura di Vercelli ha aperto un'inchiesta, al momento a carico di ignoti, per accertare eventuali responsabilità sul numero elevato di morti. Dai risultati dei tamponi arrivati dall'Asl di Vercelli nelle ultime ore è risultato che la metà degli 84 pazienti sono positivi al Covid-19. Anche tra gli operatori ci sono alcuni positivi.



