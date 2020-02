Roma, 17 febbraio 2020 - Fra i passeggeri contagiati dal Coronavirus a bordo della Diamond Princess "sembrerebbe che ci sia un nostro connazionale, che però è partito col volo americano perché è residente in America, sposato con una donna americana. Aspettiamo ancora conferme". Lo ha fatto sapere Stefano Verrecchia, capo dell'Unità di Crisi della Farnesina. Verrecchia ha sottolineato che "sarebbe il primo caso di un italiano, comunque già in volo per l'America", mentre "fra i connazionali di cui ci dobbiamo occupare noi non risulta al momento alcun contagiato".

Di Maio ha fatto sapere che "partirà un volo" per recuperare gli italiani a bordo della nave da crociera, dalla quale sono già stati evacuati gli americani (fra loro ci sono anche 14 contagiati) e saranno portati via pure i cittadini di Australia, Canada, Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan.

Sale il bilancio dei morti

E mentre emerge che il presidente Xi Jinping sapeva dell'epidemia di coronavirus già dal 7 gennaio, sale ancora il numero totale di morti: secondo le ultime cifre si contano 1.775 decessi, di cui 1.770 in Cina, nella provincia dell'Hubei. I contagiati sono 71.335, di cui 70.552 sul territorio cinese. Gli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità, l'Oms, sono in Cina per discutere dell'epidemia, di cui è "impossibile prevedere la direzione di espansione". Intanto si contano i primi decessi fuori dall'Asia, un turista cinese di 80 anni ricoverato in Francia e uno in Egitto.

Consumo animali selvatici, verso bando

La Cina ha inasprito l'azione contro il virus: 60 milioni di persone dell'Hubei, la provincia epicentro dell'epidemia, non potranno uscire da casa (salvo emergenze). E solo una persona per famiglia sarà autorizzata, ogni tre giorni, ad uscire per fare la spesa. Ora il governo potrebbe decidere di rinviare il Congresso nazionale del popolo, la sessione parlamentare annuale attesa agli inizi di marzo. Il Comitato permanente del 13/mo Congresso nazionale del popolo, l'assemblea legislativa cinese, terrà a Pechino il 24 febbraio la 16/ma sessione bimestrale. Una nota, diffusa alla fine della riunione presieduta da Li Zhanshu, precisa che il prossimo meeting valuterà "una bozza di decisione sul bando del commercio illegale di animali selvatici e l'eliminazione delle cattive abitudini di mangiare animali selvatici a tutela della salute e della sicurezza della vita delle persone". Il coronavirus si ritiene sia stato sviluppato da pangolini o pipistrelli.