Napoli, 24 maggio 2020 - I dati del coronavirus in calo, il caldo estivo, l'allergia al lockdown: è il mix che ha fatto 'impazzire' i napoletani - e non solo - che hanno preso la Fase 2 dell'emergenza Covid come un invito a riprendere la movida, specie di notte, come e più di prima. Chi si è trovato dalle parti del lungomare di Napoli per il primo sabato post lockdown parla proprio di "una follia collettiva". Un liberi tutti che, da Nord a Sud, molti amministratori locali temevano. E qualcuno è già intervenuto: il sindaco di Brescia ha imposto il coprifuoco dopo le 21.30.

Napoli, notte di follia

Traffico bloccato fino alle 4 del mattino, assembramenti e bivacchi, schiamazzi, risse tra giovani e residenti esasperati a filmare il tutto. Migliaia di persone, anche senza mascherina, si sono riversate in strada, a piedi o con le auto, con i marciapiedi utilizzati come corsie preferenziali da auto e moto, nonostante i locali della movida abbiano rispettato il limite della chiusura alle 23.

Bottiglie sparse e rifiuti disseminati ovunque lungo via Caracciolo, sono ancora ben visibili stamattina sul lungomare partenopeo. "Tra clacson e schiamazzi non è stato possibile dormire - spiega un residente che ha l'abitazione di fronte al porticciolo di Mergellina - C'erano assembramenti di giovani, la gente sembrava impazzita dopo due mesi di lockdown. Mergellina era completamente paralizzata: via Caracciolo, piazza Sannazaro, piazzetta del Leone. La situazione si è normalizzata solo dopo le 4. È stato un inferno".

Come non bastasse, due vigili sono stati aggrediti ieri sera mentre erano impegnati nei controlli. E' successo in via Aniello Falcone, strada panoramica del quartiere Vomero molto frequentata dai giovani la sera e nel weekend per la presenza di numerosi bar. Un giovane avrebbe reagito alla richiesta di documenti da parte dei due agenti, colpendoli con calci e pugni. Il giovane è stato identificato e denunciato, mentre i due agenti sono stati refertati con prognosi di 7 giorni.

Bari, fioccano le multe

Segnalazioni di assembramenti nei luoghi della movida barese hanno portato ieri sera in sole tre ore, dalle 21 a mezzanotte, gli agenti della Polizia locale ad effettuate centinaia di controlli, sanzionando 18 cittadini che non mantenevano la distanza sociale. Tutti sono stati multati con un verbale di 400 euro ciascuno per aver violato le prescrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. I principali assembramenti sono stati accertati nel quartiere Murat, nel centro di Bari, dove la Polizia locale ha elevato anche 55 sanzioni al Codice della strada per soste irregolari sugli attraversamenti pedonali e sugli scivoli riservati ai diversamente abili. Ai trasgressori sono state comminate sanzioni per oltre 10.000 euro.

Il viceministro Mauri: fase pericolosa

"E' sbagliato non ascoltare la scienza, è sbagliato fare solo quello che dicono gli scienziati", avverte parlando a SkyTg24, il viceministro all'Interno, Matteo Mauri, sottolineando che "la politica deve prendersi delle responsabilità, mettendo insieme sicurezza personale e situazione economica, insieme alle libertà personale".

"Ora le persone sanno di quello che possono fare, qualche piccolo problema c'è stato, per esempio quando si è parlato dei 'congiunti', ma questa fase mi pare superata", dice Mauri. "Ora va gestita bene - conclude - la fase del passaggio tra regioni e tra paesi".