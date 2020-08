Coronavirus, mea culpa di Aida Yespica: "Basta movida senza limiti"

"Mi sento molto stanca, ma sto bene. Mi raccomando: massime precauzioni e usiamo tutti le mascherine". Così Aida Yespica, 38 anni, la showgirl venezuelana che, reduce da una vacanza in Sardegna, ha contratto il Covid-19. Come ha scoperto di essere contagiata? "Grazie ai controlli. Sono stata molto attenta in questi mesi e prima di partire per la Sardegna ho fatto il tampone ed ero negativa....

"Mi sento molto stanca, ma sto bene. Mi raccomando: massime precauzioni e usiamo tutti le mascherine". Così Aida Yespica, 38 anni, la showgirl venezuelana che, reduce da una vacanza in Sardegna, ha contratto il Covid-19.

Come ha scoperto di essere contagiata?

"Grazie ai controlli. Sono stata molto attenta in questi mesi e prima di partire per la Sardegna ho fatto il tampone ed ero negativa. Al rientro, pur non avendo sintomi, ho eseguito nuovamente il test e sono risultata positiva, sono asintomatica. Anche il mio fidanzato Geppy (l’imprenditore Giuseppe Lama, ndr) è positivo, lui ha una leggera perdita di gusto e olfatto ma niente di preoccupante. Tutti dovrebbero farsi il tampone".

Adesso è in quarantena?

"Sì, siamo a casa, isolati dal mondo. E per farci compagnia abbiamo preso un cucciolo, mentre mio figlio Aron sta bene, è a Miami con il padre (l’ex calciatore Matteo Ferrari, ndr)".

In Sardegna è scoppiato un focolaio nel Billionaire. Lei c’è stata?

"Solo una sera. Ma sono rimasta nel locale nemmeno un’ora: faceva caldo e c’era tanta gente. Ma tutta la Sardegna era gremita di turisti, anche le spiagge. Io era da tempi di Lele Mora che non ci andavo! Ma quest’anno, con Geppy abbiamo pensato all’isola per una vacanza tranquilla, tanto mare e poca vita mondana, volevamo riposarci".

Dove pensa di aver contratto il virus?

"Sinceramente non lo so. Io ho rispettato le distanze e ho sempre tenuto la mascherina quando necessario ma ovunque c’era tanta gente".

La movida è nell’occhio del ciclone. Lei che cosa ne pensa?

"Forse andava regolamentata meglio per tenerla sotto controllo, ma non spetta a me giudicare quanto sta accadendo".

Discoteche aperte o chiuse?

"Sarebbe stato meglio tenere tutti i locali chiusi. Spero passi presto questo brutto momento che stiamo vivendo ma finché non ci sarà un vaccino non saremo tranquilli. Ecco, forse, fino ad allora, sarebbe meglio non frequentare locali affollati. Io ho annullato tutte le serate, la salute è al primo posto".