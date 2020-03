Roma, 19 marzo 2020 - Milioni di mascherine all'Italia per far fronte all'emergenza coronavirus. Cento milioni arriveranno dalla Cina, e 8 sono già state sbloccate in altri Paesi, lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Dalla Cina arriveranno 100 milioni di mascherine, oggi abbiamo firmato il contratto. Se ci sono altri Paesi che ci vogliono aiutare in questa guerra, ben vengano. siamo il Paese impegnato in prima linea".

Il ministro ha spiegato in diretta Facebook: "In questi giorni ci sono state tante notizie, tanti articoli di giornale che parlavano di Stati che hanno bloccato le nostre mascherine. Oggi abbiamo fatto una giornata di riunioni, sono stato al telefono con diversi ministri degli Esteri e abbiamo sbloccato circa 8 milioni di mascherine che provenivano da diverse aree del mondo. Tutto un lavoro che ha fatto anche il sottosegretario Di Stefano, che ringrazio, e tutto il corpo diplomatico che sta lavorando in prima linea e tutto il ministero degli Esteri. Possiamo dirci che entro la fine della settimana arriveranno 8 milioni di mascherine".

Di Maio inoltre ha ricordato la difficile situazione in Lombardia, ed è pronto a irrigidire i divieti: "Il primo pensiero anche stasera va alle aree più colpite, Bergamo e la Lombardia. Lo sto dicendo a tutti coloro che stanno sottovalutando questa crisi e questa pandemia. Noi abbiamo province in Italia che non sanno più dove mettere i morti. Dobbiamo rispettare le regole ferree, e se serviranno ne metteremo altre ancora più ferree. Il sacrifico di medici e infermieri non deve essere vano".

Sulle forniture di mascherine ha parlato anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ai ai microfoni del Tg1 ha annunciato di "avere una buona notizia", la Cina "ci sta mandando due milioni di mascherine da sala operatoria, altre duecentomila di sicurezza e cinquantamila tamponi. Li invieremo dove c'è più bisogno nell'Ue, cioè in Italia. Le spediremo entro la settimana prossima".