Roma, 27 febbraio 2020 - Pugno duro nei confronti di chi specula sull'epidemia del coronavirus Covid-19 e ne ha approfittato per far salire a prezzi inimaginabili il costo delle mascherine. E un appello a fermare la corsa all'acquisto che ha svuotato gkli scaffali delle farmacie. Intervengono la politica egli sceinziati per porre un freno al fenomeno. Per dire: su una pattaforma di vendita cinque mascherine insieme a kit igienizzanti sono venduite anche a 5mila euro: sta indagando la Guardia di Finanza di Torino. Perquisizioni in diverse città d'Italia: imprenditori, un operatore sanitario e privati cittadini nei guai.

Di Maio: "Li puniremo"

Il ministro degli Esteri annuncia il pugno duro nei cofronti degli speculatori: "Condanniamo tutte le speculazioni, in particolare economiche, che qualche sciacallo sta facendo sulle mascherine, saranno puniti. In Italia - ha aggiunto Di Maio - è stata aperta un'inchiesta dalle procure e nel nuovo decreto in scrittura, che entro la settimana porteremo in cdm, introdurremo misure che servano a calmierare alcuni abusi rispetto a esigenze legate a mascherine e gel igienizzanti. Il nostro obiettivo è agevolarne l'acquisto ove serva. Il tema vero è quando servono le mascherine perc hé non sempre ce n'è esigenza".

Ippolito: "No alla corsa"

Poi ci sono gli specialisti in prima fila ormai da due mesi. In campo è sceso oggi Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma. "Non c'è bisogno di fare una corsa alle mascherine". Ippolito ha parlato anche del possibile vaccino: "Non abbiamo oggi un vaccino. Prima di avere un vaccino potrebbero passare molti mesi, forse anche un anno".

Ippolito ha poi commentato la foto del governatore della Lombardia Attilio Fontana con la nascherina dopo che una sua collaboratrice è stata trovata positiva al virus: "Credo che il presidente Fontana, che ha al suo fianco un grande infettivologo, abbia preso questa precauzione per dimostrare a tutti un segnale ulteriore di comunicazione non verbale". Sulle mascherine è intervenuto anche il governatore del Veneto, Luca Zaia: "Si tratta di un presidio medico. Inutile che continuiamo a fare foto di gruppi di medici con la mascherina e gli scafandri, diamo l'idea che non si possa più avere una relazione".