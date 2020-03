Torino, 21 marzo 2020 - E' morta la madre di Piero Chiambretti. Mamma Felicita, 83 anni, era stata ricoverata assieme al figlio all'Ospedale Mauriziano di Torino per aver contratto il coronavirus nei giorni scorsi.

''Purtroppo sì, non ce l'ha fatta'', ha confermato Luxuria ai media. 'Le mie più sentite condoglianze per mamma Felicita a Chiambretti'', ha scritto su twitter Luxuria.

La mamma di @PChiambretti non ce l’ha fatta 😢 le mie più sentite condoglianze — vladimir luxuria (@vladiluxuria) March 21, 2020

La donna era in ospedale da domenica scorsa. Nei giorni successivi era stato ricoverato anche Piero Chiambretti, per cui il primo tampone aveva dato esito incerto. Un secondo test aveva poi confermato anche la sua positività. La signora Felicita era in condizioni disperate: le erano state sospese le cure ordinarie nel pomeriggio e veniva trattata con palliativi, il decesso questa sera.