Roma, 15 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Italia. A breve gli aggiornamenti dal Ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto, difronte all'andamento dei contagi, nella notte il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm che estende fino al 31 luglio le restrizioni anti-Coronavirus che hanno contraddistinto gli ultimi quattro mesi. La direzione del governo, infatti, come anche ribadito dal ministro della Salute Roberto Speranza, è ancora alla prudenza e a "non vanificare i sacrifici fatti". L'attenzione è rivolta anche verso i paesi extra Ue: nel resto del mondo la corsa del Covid19 continua infatti a non arrestarsi e, se gli Stati Uniti restano il paese più colpito, anche più vicino a noi, in Spagna, la città di Lleida e altri sette comuni della zona di Segrià, in Catalogna, sono da oggi nuovamente in lockdown.

Covid, il bilancio di oggi, 15 luglio

Toscana

Oggi in Toscana i nuovi casi da Covid19 sono otto, di cui più della metà (5) sono riconducibili a persone rientrate dall’estero. Sono due invece i decessi e 4 i nuovi guariti.

Lombardia

Un bambino di 7 anni, che frequenta il Centro ricreativo estivo di Nembro, assieme ad Alzano paese fulcro dell'epidemia da Coronavirus, è risultato positivo al Covid-19, benché del tutto asintomatico. Per questo è stata avvisata Ats Bergamo: la scoperta è stata casuale, visto che il bambino si era ferito giocando a calcio e, giunto al Pronto soccorso, è stato sottoposto anche al tampone in via precauzionale, risultando positivo.

Emilia Romagna

In Emilia Romagna, a Bologna, un imprenditore di 62 anni è stato denunciato per aver violato la quarantena a cui era sottoposto, dallo scorso 4 luglio, presso la sua abitazione di Molinella, dopo essere risultato positivo al Coronavirus. L'uomo è stato visto aggirarsi nella sua azienda. Individuato dai carabinieri e' stato riportato a casa per proseguire l'isolamento.

Lazio

Oggi nel Lazio 20 nuovi casi da Coronavirus, di cui "10 sono casi di importazione - ha spiegato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato -: 7 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dal Pakistan, uno dal Portogallo e uno dal Messico". Oltre ai contagi, "assistiamo ad un abbassamento dell'età media dei contagi - ha continuato l'assessore -e questo è un segnale preoccupante soprattutto per i più giovani che rischiano di contagiarsi per il non rispetto delle regole minime".

Le altre Regioni

In Veneto, a Padova, sono stati individuati otto casi positivi al Coronavirus dopo una commemorazione funebre del 4 luglio, a cui avevano preso parte circa 200 persone. In Campania, invece, venti persone sono state sottoposte a tampone naso faringeo dopo che una ragazza di 17 anni, al settimo mese di gravidanza, originaria della Romania e residente del campo rom di Scampia, è risultata positiva al Coronavirus. Al momento, risultano contagiate altre due persone dello stesso nucleo familiare, il marito e lo zio, entrambi conviventi della giovane. Non si registrano altri casi, invece, nelle Marche, mentre in Abruzzo 3 nuovi positivi. Anche in Piemonte 3 decessi e 8 nuovi contagi, mentre in Sardegna due nuovi contagi a Cagliari.

I numeri delle Regioni

