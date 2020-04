Roma, 2 aprile 2020 - Bollettino della Protezione civile sull'emergenza Coronavirus in Italia. Conferenza stampa con gli aggiornamenti e le ultime notizie. Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, illustra i numeri sull'andamento del contagio, in particolare, come tutti i giorni, su casi totali, malati, morti e guariti.

Lombardia

"Oggi i numeri sono in linea, direi che è un altro giorno positivo", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il suo punto quotidiano.

A Pavia malati curati col sangue dei guariti

Marche

In progressivo miglioramento il dato nelle Marche dei dimessi dagli ospedali, saliti a 222, e dei guariti (doppio tamponne negativo), ora 40. E' quanto emerge dall'aggiornamento comunicato dal Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores). Nelle ultime 24 ore i casi positiviti sono risultati 136 su 647 tamponi: finora nelle Marche sono 4.098 (12.943 test). Quanto ai ricoveri sono in sostanza stazionari a quota 1.150: 164 in terapia intensiva, 305 in semi-intensiva, 527 in reparti non intensivi e 154 in area post critica. Quanto ai contagi la provincia di Pesaro Urbino ne registra 1.756, Ancona 1.211, Macerata 533, Fermo 284, Ascoli Piceno 227, mentre 87 provengono da fuori regione.

Toscana, 406 nuovi positivi (115 in case di riposo) su 4150 i tamponi / LIVE

Sale a 69 il numero dei medici morti

Sale a 69 il totale dei medici morti in Italiada inizio epidemia. Lo riferisce la Fnomceo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che sul proprio sito (listato a lutto) pubblica da alcuni giorni il triste elenco dei sanitari vittime del covid-19. "Molti sono i medici che muoiono improvvisamente, anche se la causa della morte non è direttamente riconducibile al virus, perché il tampone non viene effettuato", spiega la Federazione. Intanto, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto superiore di Sanità (aggiornamento 1 aprile), sono saliti a 10.007 gli operatori sanitari contagiati in Italia.

