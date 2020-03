Roma, 31 marzo 2020 - Bandiere a mezz'asta in tutt'Italia oggi in segno di lutto per l'emergenza coronavirus (qui i dati aggiornati al 30 marzo). Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia il nostro Paese si stringe in questo momento di difficoltà. "uniti nel lutto e sostegno reciproco". L'iniziativa partita dall'Anci viene raccolta da

tantissime istituzioni, dai comuni sloveni al confine fino al Vaticano. Tra i primi a mettere a lutto le bandiere è stato il Quirinale dove il tricolore è stato fatto scendere a mezz'asta dai corazzieri. Alle 12 un minuto di silenzio. Mentre Milano ha inaugurato il nuovo ospedale alla Fiera, sul fronte delle cifre tiene banco uno studio dell'Imperial College di Londra.

La stima Imperial College: in Italia quasi 6 milioni di casi

L' Imperial College di Londra "stima le infezioni di Covid-19 in Italia al 28 marzo: 9,8% della popolazione, 5,9 milioni di casi". Lo sottolinea il virologo Roberto Burioni, che aggiunge su Twitter: "Capite perché i numeri che sentite in tv alle 18 non hanno molto significato? Capite perchè l'Italia ha tanti morti in più rispetto alla Germania?". Secondo il report dei ricercatori britannici citato dall'esperto ed analizzato da Adnkronos Salute, in Germania sarebbe stato infettato al momento solo lo 0,41% della popolazione. "Questa stima non è mia, ma dei ricercatori dell' Imperial College di Londra, tra i migliori studiosi di epidemiologia al mondo", avverte il

virologo. Dubbioso è invece Gianni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità: "Bisogna essere molto cauti nell'approssimare la popolazione italiana già infettata dal virus. Pur stimando i colleghi dell' Imperial College di Londra, ritengo davvero improbabile che in Italia sia stato infettato quasi il 10% della popolazione". Se,mpre secondo gli studiosi inglesi le misure di contenimento prese dai Paesi Europei esaminati avrebbero evitato tra 21.000 e 120.000 decessi fino a oggi. In Italia in particolre sarebbero stati evitati 38mila morti.

Ragusa, senza lavoro tenta il sucidio: salvato

La mancanza di lavoro è una delle emergenze prodotte dalla pandemia. A Ragusa un uomo rimasto disoccupato ha tentato il suicidio: lo hanno salvato le forze dell'ordine allertate dalla figlia.

Guerini: "Anche l'esercito per i controlli se serve"

"Se dovesse esserci un'esigenza maggiore di ulteriore controllo e presenza sul territorio, in ausilio alle forze di polizia, daremo il nostro contributo. Ma mi pare che la situazione sia sotto controllo. Gli italiani stanno rispondendo con grande senso di responsabilità". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un'intervista a La Stampa. E in tema di controlli, iweri a Milano ne sono stati fatti quasi 10mila con 286 persone denunciate.

Veneto: oltre 8mila casi positivi

In Veneto i casi positivi al coronavirus sono saliti oggi a 8.159, 258 in più rispetto a ieri, i deceduti in totale sono 477 (448 negli ospedali), con 12 decessi i più negli ospedali da ieri sera; 19945 le persone in isolamento; 1680 i pazienti ricoverati , 356 quelli in terapia intensiva; 828 i guariti dimessi. Il governatore Zaia definisce la Ue "totalmente latitante" e ritiene meglio tenere an cora chiude le scuole.

Il governatore del Piemonte. "Poteri straordinari"

Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, chiederà poteri straordinari per gestire l'emergenza Coronavirus sulla stregua di quanto fatto per il ponte di Genova.

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19