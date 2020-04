Roma, 17 aprile 2020 - È il ‘nodo dei nodi’ su cui s’innesta il dramma dei genitori italiani: se il 4 maggio riapriranno le attività e molti saranno richiamati al lavoro, con le scuole chiuse e i nonni ancora costretti in una quarantena che per loro forse finirà più tardi, ma i bambini dove li metteranno? Il governo, ovviamente, ancora non risponde, anche se il tema è pesante per chi ha figli e in questa fase non può veramente contare su nessuno a cui appoggiarsi. Per non parlare del futuro scolastico dei ragazzi; se a settembre la scuola riaprirà, come si riuscirà a mantenere il giusto distanziamento in classi che normalmente sono sovraffollate? Con i doppi turni, oppure con la scuola via web?

Quel che è certo è che una volta risolte le domande precedenti, ci sarà anche l’altra questione da affrontare, quella del trasporto pubblico che potrà contenere solo la metà degli attuali avventori per la necessità di mantenere il distanziamento tra persone. Ma come sarà possibile controllare tutto questo? Un problema nel problema, insomma, con un’unica cosa certa per il futuro: serviranno 300 milioni di mascherine al mese.

E il tutto in attesa di test sierologici attendibili e la scelta tra geolocalizzazione e bluetooth per ‘seguire’ i ‘positivi’. Ma l’Ue chiarisce: sì a bluetooth, anonimato e volontarietà. L’App sarà così sperimentata in alcune regioni pilota. In serata, arriva infine la novità: firma del contratto a un passo. La scelta convergerebbe verso l’App progettata da Bending Spoons assieme ad altre realtà come il centro medico Santagostino di Luca Foresti e si chiamerebbe Immuni.

1 - Mezzi pubblici: posti a sedere e pendolari scaglionati

Uno dei nodi da sciogliere riguarda il rientro al lavoro. Per questo si sta pensando al potenziamento dei mezzi pubblici, autobus, treni, metropolitane, quotidianamente affollati di pendolari che vanno al lavoro. L’idea è scaglionare i lavoratori ed evitare affollamenti. Tra le soluzioni già al vaglio quella di incrementare il personale per evitare la salita su mezzi che abbiano già raggiunto la capienza massima consentita (fissata a circa la metà dei soli posti a sedere). Non è stata ancora decisa nemmeno la distanza di sicurezza tra i posti.

2 - Aziende, il rebus degli orari e lo smart working obbligatorio

Turni scaglionati in fabbrica, in ufficio o in negozio (per evitare assembramenti e rispettare la distanza di sicurezza). Solo ipotesi, al momento. Perché anche in questo caso nulla è stato deciso nonostante le aziende premano per riprendere le attività entro aprile, con la Lombardia pronta a ripartire dal 4 maggio scaglionando i turni su 7 giorni anziché 5. Nulla è stato deciso nemmeno sulle grandi aziende: per quelle con un certo numero di dipendenti si pensa allo smart working obbligatorio.

3 - Mascherine, ne servono 300 milioni al mese

C’è poi l’emergenza mascherine a tenere banco: se durante il lockdown ne servivano 90 milioni al mese, per la ripartenza il numero va triplicato o quasi.

Dalle parti della Protezione civile si stima che ci sarà bisogno di 200-300milioni di mascherine al mese. Basti pensare che se a breve torneranno al lavoro i sei milioni di italiani che in queste settimane sono stati costretti a rimanere casa a causa del lockdown, solamente loro ne avranno bisogno di un numero enorme: almeno 180 milioni.

4 - Scuole, scanner e doppi turni per evitare assembramenti

Nessuna decisione su come avverrà il rientro a scuola, in programma a settembre. Un’ipotesi (per evitare affollamenti) prevede un ritorno in classe a turni. In un istituto superiore, ad esempio, i ragazzi del biennio entrerebbero la mattina mentre quelli che frequentano il triennio al pomeriggio. Le lezioni potrebbero durare 40 minuti. Si ragiona anche su spiegazioni attraverso la didattica a distanza e verifiche in classe. E ancora: c’è chi immagina un termoscanner all’entrata, il sabato a lezione e turni a mensa.

5 - Il problema del rientro al lavoro con i figli a casa

Con scuole e asili che riapriranno a settembre ( l’anno scolastico in corso è dato per chiuso) e con la fase 2 lì a un passo, si pone il problema per i genitori che rientreranno al lavoro di come gestire i figli a casa. A chi lasciarli, visto che anche i nonni e i parenti anziani saranno costretti a prolungare la quarantena per evitare il rischio del contagio? Un bel dilemma per il governo. La gestione, specie per chi ha bambini più piccoli, rischia così di diventare un rebus da togliere il sonno.

6 - Tracciamento, il software si chiamerà Immuni

Altro elemento di capitale importanza è la App per il tracciamento dei positivi. Risultata decisiva in Corea, da noi si va verso l’adozione dell’app progettata dalla società Bending Spoons insieme ad altre realtà come il centro medico Santagostino di Luca Foresti. Si dovrebbe chiamare Immuni.

Il dibattito italiano si è concentrato sulle tecnologie da usare. A dare alcune linee guida è stata la stessa Unione europea: anonimato e niente geolocalizzazione, sì a Bluetooth e volontarietà.

7 - Test sierologici, settimane per andare a regime

In salita anche la strada che porta ai test sierologici. Tutti dicono che la mappatura dei potenziali immunizzati dal Coronavirus è fondamentale, ma gli esami anticorpali su un campione di 150mila persone (divise per profilo lavorativo, genere e sei fasce di età) partono soltanto adesso. Servirà qualche settimana per individuare quello giusto. Questo significa un ulteriore allungamento dei tempi con le aziende in pressing per riaprire l’attività dopo settimane di lockdown.

8 - Spesa, il nodo prenotazione online. Parrucchieri ed estetisti in un limbo

Un altro aspetto che dovrà essere chiarito è quello degli orari dei negozi. Ma non solo: sarà necessario garantire il distanziamento sociale. Ma come, specie per quelle categorie come parrucchieri ed estetisti dove il metro di distanza difficilmente potrà essere rispettato? Varie ipotesi sono allo studio e una decisione non è ancora stata presa. E la spesa? Si pensa di digitalizzare il tutto evitando le code chilometriche fuori dai negozi di alimentari. Come? Prenotare online l’orario d’ingresso al supermercato. Prove già a Milano.

