Roma, 20 aprile 2020 - L'Italia si prepara alla fase 2 dell'emergenza Coronavirus, con qualche ottimismo sui dati (ma i morti sono ancora 433) e qualche dubbio sull'App di tracciamento 'Immuni' da utilizzare, mentre le mascherine, indispensabili per ripartire, devono essere vendute al massimo a un euro. Intanto dalla Cina continua il ponte aereo sanitario con gli aiuti e dalla Florida sono arrivati i 140 ragazzi licenziati da Disney world.

Il ponte aereo di aiuti da Pechino

Coronavirus, la Cina continua a venire in soccorso dell'Italia con un carico di materiale per combattere l'emergenza. "È in partenza oggi da Pechino con destinazione Milano Malpensa un nuovo aereo cargo speciale per l`invio di materiale medico-sanitario da destinare all`emergenza Covid-19 in Italia", annuncia con un comunicato l'Ambasciata d'Italia a Pechino.

Ed è solo l'ultimo di una serie di aiuti del ponte aereo sanitario tra i due Paesi: "Nel complesso le operazioni di questi giorni hanno consentito di trasportare in Italia oltre tredici milioni di mascherine - ricorda l'Ambasciata - 141 ventilatori, 43.000 tute speciali e altri dispositivi di protezione individuale. Si tratta di materiale in parte acquistato dalla Protezione Civile e in parte reso disponibile con il contributo delle donazioni di Snam, Ferrari SpA, Salone del Mobile di Milano/Shanghai, Municipalità di Pechino, Università di Wuhan, CDPF - Fondazione di Cina per i Disabili, Beijing Kaiqi Cardiovascular Foundation e del governo cinese". Il ponte aereo dalla Cina all`Italia proseguirà nel corso della settimana con nuovi voli da Pechino, Shenzhen, Shanghai e Wenzhou.

I Disney boy rientrati in Italia col volo speciale

Finalmente in Italia tutti i ragazzi del progetto Disney che erano bloccati in Florida. In circa cento (su 140) sono sbarcati questa mattina alle 7.45 all'aeroporto di Fiumicino, tutti con la mascherina indosso, mentre gli altri sono ripartiti alle 8.40 con lo stesso aeromobile alla volta di Milano Malpensa.

​Per loro il consolato generale a Miami e l'ambasciata italiana a Washington, in stretto raccordo con la Farnesina, hanno organizzato un volo speciale di rimpatrio da Orlando, in raccordo con la compagnia Neos. I giovani erano rimasti bloccati in Florida dopo che, a causa dell'emergenza da coronavirus, la Disney World li aveva licenziati insieme a 43.000 dipendenti. Gli italiani, originari di varie parti del nostro Paese (diverse regioni del Nord, Lazio, Sardegna, Puglia) sono tutti giovani - tra i 18 e 28 anni - e si erano trovati nell'impossibilità di prendere un volo che li riportasse in Italia.

La pandemia di Coronavirus ha fermato infatti anche il mondo di Disney World e i suoi famosi parchi di Orlando in Florida. La società di Topolino promette la ripresa solo a emergenza finita. ​I ragazzi taliani erano arrivati a Orlando grazie al Cultural Representative Program della​ Disney, un programma di scambio culturale che garantisce un contratto di un anno a tempo determinato. Il 16 marzo il parco è stato chiuso per l'emergenza coronavirus. I dipendenti sono stati messi in quarantena, ma la​ Disney​ ancora per qualche settimana ha continuato a garantire un numero minimo di ore per consentire ai ragazzi dello scambio culturale di pagare l'affitto e acquistare i beni di prima necessità. Il 6 aprile, però, tutti i partecipanti al Cultural Representative Program sono stati licenziati per mail.

